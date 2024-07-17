Ограничить максимальный размер кредитов хотят в Казахстане

В Казахстане могут ввести максимальные суммы по потребительским займам и микрокредитам. Ограничения коснутся только беззалоговых кредитов. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В кредитной сфере Казахстана ожидаются очередные перемены.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект постановления, согласно которому предлагается ввести максимальные размеры банковских кредитов и займов в микрофинансовых организациях.

Стоит отметить, что "потолок" планируется ввести только по беззалоговым потребительским займам и микрокредитам, а по кредитам, обеспеченных залогом, ограничений не предусмотрено.

Так, максимальные суммы должны быть следующими:

для кредита в банке – 2 200 месячных расчетных показателей (МРП), или 8 122 400 тенге в 2024 году;

в 2024 году; для кредита в МФО – 1 100 МРП, или 4 061 200 тенге.

Стоит отметить, что пока проект постановления находится на стадии обсуждения, которая продлится до 31 июля текущего года. Поэтому таких ограничений на суммы займов пока нет.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане разработали правила оформления разрешения от супруга на получение потребительского кредита.