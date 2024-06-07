Кому в Казахстане могут списать долги, рассказали в АРРФР

Заместитель председателя АРРФР Олжас Кизатов сегодня на брифинге СЦК рассказал о мерах по снижению закредитованности казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Олжас Кизатов сообщил, что на балансе банков, микрофинансовых организаций и коллекторских агентств есть порядка 1,5 млн заемщиков, которые имеют кредиты с просрочкой свыше 90 дней.

"Количество заемщиков, имеющих просрочку свыше 90 дней на балансах банков – 980 тыс. человек, на балансе МФО – 332 тыс. таких заемщиков. То есть, если сравнить с банками, то на балансе МФО значительно меньшее количество заемщиков, имеющих просроченные кредиты свыше 90 дней", – сказал замглавы Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Однако такое число заемщиков он назвал "значительным".

"Наша основная задача по этим 1,5 млн человек – провести точечную работу с этими финансовыми организациями: банками, МФО и коллекторскими агентствами.

Мы больше хотим ориентировать наших кредиторов – банки и МФО, – чтобы они в отношении тех заемщиков, у которых действительно финансовое состояние не позволяет сейчас гасить кредиты, – то есть это могут быть многодетные мамы, пенсионеры, отельные лица, которые относятся к категории социально-уязвимых слоев населения, – чтобы по таким социально уязвимым категориям заемщиков наши кредиторы проводили мероприятия, в основном направленные на списание, прощение этой задолженности", – отметил Кизатов.

По его словам, работа в этом направлении уже начата.

Также напомним, ранее депутаты сената предлагали не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП (около 3,7 млн тенге) без согласия супруга. Как объяснил Олжас Кизатов, этой суммы должно быть достаточно, чтобы покрыть срочные расходы, в том числе связанные с медобеспечением.

Кроме того, замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев.

При этом в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В прошлом году эксперты сообщали, что более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге", – говорил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

При этом ранее предлагалось запретить выдавать кредиты гражданам до 21 года, не имеющим официальных доходов.