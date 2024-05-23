Не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП без согласия супруга предложили сенаторы

Сенаторы при обсуждении законопроекта по вопросам кредитования в Казахстане предложили указать сумму кредита, который можно получить без согласия супруга или супруги, передает корреспондент NUR.KZ.

В марте этого года депутаты мажилиса предложили внести запрет на взятие кредита в Казахстане без согласия мужа или жены.

Сегодня депутаты сената предложили указать в законопроекте конкретную сумму для кредита, свыше которой требуется согласие супругов.

"Мы норму по согласию супругов не уточняли, она пришла в редакции мажилиса. Мы сейчас уже говорим о конкретной сумме, которая предполагается (…) речь идет о 1000 МРП (3 692 000 тенге - прим.ред), свыше которой потребительский беззалоговый кредит когда банки или микрофинансовые организации будут выдавать, они будут обязаны спрашивать согласие супруга или супруги", - пояснил депутат Сергей Карплюк.

Замглавы АРРФР в свою очередь пояснил, почему депутаты предложили порог именно в 1000 МРП, а не меньше.

"Мы определи предварительно на уровне 1000 МРП - это 3 млн 700 тысяч тенге. Мы считаем, что этой суммы достаточно (кредита на сумму менее 1000 МРП - прим. ред.), чтобы покрыть какие-то очень срочные расходы, в том числе расходы, связанные с медобеспечением.

Второе, почему 1000 МРП - у нас в рамках Налогового кодекса с 2025 года вступает норма, что все граждане РК должны обязательно декларировать свои активы свыше 1000 МРП, в том числе остатки на счетах банков, то есть свыше 1000 МРП - обязательно подлежит декларации", - пояснил зампред АРРФР Олжас Кизатов.

Напомним, 18 марта рабочая группа парламента на заседании мажилиса обсудила изменения в редакции законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам минимизации рисков при кредитовании, защиты прав заемщиков, регулирования финансового рынка и совершенствования исполнительного производства".

Именно тогда стало известно, что казахстанцы, состоящие в браке, должны будут принимать решение о кредите совместно - вне зависимости от того, состоят ли супруги в фактических отношениях, либо находятся на стадии разрыва.

Как считают авторы законопроекта, когда один из супругов оформляет ненужный кредит, то это ложится бременем на семейный бюджет. В некоторых случаях такое ограничение действительно может защитить семью, например, если один из супругов решил вложиться в финансовую пирамиду.

При этом, ранее эксперты заявили, что запрет на кредиты в Казахстане без согласия супругов приведет к негативным последствиям. Они считают, что предложенные поправки не защитят казахстанцев от закредитованности, зато могут привести к лишним тратам, конфликтам в семье с угрозами и манипуляциями, а также к фиктивным разводам.