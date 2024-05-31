"Раз семьей назвались, надо вместе решать": глава Нацбанка о запрете кредита без согласия супругов

На брифинге Нацбанка глава НБК Тимур Сулейменов прокомментировал принятую парламентом норму о запрете выдачи кредитов от 1000 МРП без согласия супруга, передает корреспондент NUR.KZ.

Он пояснил, что вопрос напрямую не относится к деятельности Нацбанка, но высказал свое мнение по этому поводу.

"На мой взгляд, норму необходимо применять с умом. (…) Если кто-то хочет занять 50 тыс. тенге до зарплаты, наверное, согласие супруга или супруги не нужно. Если же кто-то хочет занять 10 миллионов тенге, тогда, безусловно, нужно, потому что тянуть эту лямку потом обоим.

Так что вопрос где-то в нахождении баланса, чтобы не перетянуть чересчур, не переужесточить. В целом, эта норма правильная, потому что, если кто-то безответственно подходи, и потом рискует благосостоянием не только своим, а своей семьи - не должно быть такого. Нужно вместе идти, раз уж семьей назвались, надо вместе решение принимать", - заявил Тимур Сулейменов.

Он добавил, что в гражданском кодексе есть целый ряд юридически значимых действий, для которых также требуется согласие супругов.

"Опять же, все зависит от порога, если кто-то хочет безответственно взять большой кредит, который обрушит финансовое состояние всей семьи, нужно согласие. Это же семья, то есть каждый отдельная личность, но вместе вы ведь ячейка общества, поэтому это нормально, это правильно", - добавил глава НБ.

Напомним, что законопроект, который предусматривает норму об обязательном согласии супруга или супруги на кредит от 1000 МРП, уже направлен на подпись президенту.

Как ранее пояснили в АРРФР, было принято решение указать в законопроекте конкретную сумму для кредита, свыше которой требуется согласие супругов - 1000 МРП (почти 3,7 млн тенге). Комментируя этот вопрос, в ведомстве пояснили, что в рамках Налогового кодекса с 2025 года вступает норма, что все граждане РК должны обязательно декларировать свои активы свыше 1000 МРП, в том числе остатки на счетах банков, то есть свыше 1000 МРП - обязательно подлежит декларации. Также в агентстве считают, что этой суммы должно хватить на покрытие срочных расходов.

Эксперты при этом заявляли, что подобная норма будет иметь негативные последствия.