Казахстанцы не смогут брать кредиты без согласия супругов: когда вступит в силу запрет

Глава АРРФР сегодня на брифинге по результатам программы FSAP заявила, что с начала сентября в силу вступит запрет на выдачу кредитов казахстанцам без согласия супругов, передает корреспондент NUR.KZ.

"С 1 сентября текущего вступает в силу запрет на выдачу кредитов физическим лицам без согласия их супругов. Это нововведение направлено на защиту интересов семей и предотвращение необдуманного взятия крупных потребительских кредитов одним из супругов.

Минимальный размер кредита, при котором требуется получение согласие супруга, а также порядок получения согласия будет определен нормативным актом Агентства", – сообщила Мадина Абылкасымова.

Также она назвала даты вступления в силу и других нововведений.

Так, с 1 июля 2024 года вводится запрет на предоставление потребительских кредитов при наличии просрочки свыше 90 дней.

Еще с 1 июля 2024 года вводится двухлетний мораторий на уступку займов коллекторам – в течение этого периода кредиторы не смогут передавать просроченные кредиты коллекторам, что даст заемщикам время для урегулирования своей задолженности. С 1 мая 2026 года уступка кредитов будет возможна при просрочке свыше 24 месяцев и проведении кредиторами процедур урегулирования.

С 20 августа 2024 года вводится запрет для банков и МФО начислять вознаграждение после 90 дней просрочки по всем действующим (непогашенным) потребительским кредитам. Также законом отменяется особый порядок регулирования микрокредитов сроком до 45 дней с суммой до 50 МРП.

Также с 20 августа 2024 года для граждан, призванных на срочную воинскую службу, отсрочка по банковским займам и микрокредитам будет предоставляться в автоматическом режиме на срок службы и 60 дней после демобилизации без начисления вознаграждения.

С 1 сентября 2024 года в целях снижения мошенничества вводится обязанность кредиторов списать долг по кредитам граждан, оформленным при наличии добровольного отказа от получения кредита.

Напомним, ранее депутаты сената предлагали не выдавать кредиты на сумму свыше 1000 МРП (около 3,7 млн тенге) без согласия супруга. Как объяснил Олжас Кизатов, этой суммы должно быть достаточно, чтобы покрыть срочные расходы, в том числе связанные с медобеспечением.

Позже это решение комментировал глава Нацбанка Тимур Сулейменов.

Кроме того, замглавы АРРФР сообщал, что на апрель 2024 года сумма просроченных задолженностей казахстанцев по кредитам составила 1,6 трлн тенге.

В начале июня Олжас Кизатов сообщал о том, что некоторым гражданам в Казахстане могут начать списывать задолженности.

Отметим, в январе этого года президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете Egemen Qazaqstan заявил, что у него вызывает тревогу закредитованность казахстанцев.

При этом в конце сентября прошлого года вопрос о закредитованности казахстанцев поднял на заседании мажилиса депутат Берик Бейсенгалиев. Он высказал мнение, что граждане вынуждены закрывать одни кредиты другими.

В прошлом году эксперты сообщали, что более 1,5 миллиона казахстанцев стали заемщиками МФО, и многие не могут выплатить задолженность.

"Общая задолженность населения перед микрофинансовыми организациями с учетом списанных контрактов на 1 сентября составила порядка 1,1 триллиона тенге", – говорил генеральный директор Первого кредитного бюро Руслан Омаров.

При этом ранее предлагалось запретить выдавать кредиты гражданам до 21 года, не имеющим официальных доходов.