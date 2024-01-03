Токаев: Закредитованность казахстанцев вызывает у меня серьезную тревогу

Президент Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Egemen Qazaqstan" озвучил свое мнение касательно закредитованности казахстанцев и нарастания долгов по потребительским кредитам, передает NUR.KZ.

"Закредитованность граждан вызывает у меня серьезную тревогу, потому что эта проблема напрямую влияет на социальное самочувствие людей и стабильность финансовой системы.

Одним из моих первых решений на посту Президента был Указ 2019 года о сокращении долговой нагрузки граждан, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации. Тогда в качестве разовой акции были списаны беззалоговые кредиты 500 тысяч человек. Затем, в 2023 году, вступил в силу закон о банкротстве физических лиц. Это были важные шаги, снизившие остроту вопроса.

В своем прошлогоднем Послании я поручил Правительству принять новые системные меры для кардинального исправления ситуации, которая в основном связана с низкой финансовой грамотностью граждан. С другой стороны, очевидно, что нужно ужесточать регулирование потребительского кредитования и деятельности коллекторских компаний", - считает Токаев.

Президент отметил, что в этом направлении проведена определенная работа. Так, к примеру, за последние годы в пять раз увеличены требования к банкам и микрофинансовым организациям по объему капитала потребительского кредитования. Также введен запрет на получение новых займов при наличии просрочки по кредитам, на начисление вознаграждения по всем кредитам после 90 дней просрочки, а также на постоянной основе проводятся проверки коллекторских агентств.

"Для защиты прав заемщиков разработаны поправки в законодательство о кредитовании, которые еще больше ужесточат требования к микрофинансовым организациям, коллекторским агентствам и банкам.

Предлагается ограничить продажу кредитов коллекторам. Процедура урегулирования приобретенной задолженности станет обязанностью коллекторских компаний. Расширяются полномочия и банковского омбудсмена. Документ уже рассматривает Мажилис Парламента. Готов поддержать эти инициативы", - добавил Касым-Жомарт Токаев.