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Сколько человек сможет оформить ипотеку под 7-9% в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На участие в жилищной программе "Наурыз" подали заявки более 17 тыс. казахстанцев. Однако пройдут не все – всего выдадут лишь 12 тыс. ипотечных займов под 7-9%. Подробности читайте на NUR.KZ.

В этом году в Казахстане были запущены две новые ипотечные программы: "Отау" и "Наурыз". Обе позволяют получить жилищный заем под 9%, однако у второй действует более низкая процентная ставка для социально уязвимых слоев населения – под 7%.

При этом, как отмечают в "Отбасы банке", который является оператором обеих программ, по ипотеке "Отау" уже прошло ранжирование заявителей: из 25 тыс. человек выбрали 8 тыс. победителей.

Что касается ипотеки "Наурыз", то по состоянию на 10 мая казахстанцами было подано 17 432 заявки. Из них успешно были приняты 8 945, половина из которых поступила от представителей социально уязвимых категорий.

Каждую заявку представители банка между тем проверяют вручную, потому что у многих заявителей есть различное недвижимое имущество, а автоматическая система не способна определить, жилье это или обычный гараж. Таким образом обрабатывается по 400 заявок в час.

По итогу пока было отклонено лишь 2 436 заявок. Основная причина отказа – у клиентов отсутствует на депозите необходимая сумма в размере 1 млн тенге. Впрочем, есть и те, у кого действительно было собственное жилье.

При этом еще 5 008 заявок находятся только в процессе подачи: по ним идет сверка в государственных базах и ожидается подписание заявки с помощью ЭЦП.

Всего в текущем году по программе "Наурыз" планируется выдать 12 тыс. займов. Однако это не значит, что их точно получат только те, кто уже находится в списках.

Дело в том, что время подачи никак не влияет на одобрение заявок, а подать их можно до конца июня текущего года. Поэтому участвовать в ипотечной программе могут даже те казахстанцы, которые не смогли получить заем по программе "Отау".

Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, у программы "Наурыз" следующие условия:

  • первоначальный взнос – от 20%;
  • ставка для социально-уязвимых категорий граждан, состоящих в очереди на жилье – 7% (ГЭСВ от 7,3% до 8,9%);
  • ставка для остальных граждан – 9% (ГЭСВ от 9,3% до 11,8%);
  • срок кредита – до 19 лет.

В ипотеку можно купить первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования. Однако можно взять и "вторичку", но только в моногородах и сельских населенных пунктах.

При этом сумма займа для Алматы и Астаны может достигать 36 млн тенге, а для остальных регионов – 30 млн тенге.

Примечательно, что среди участников новой жилищной программы лидируют молодые казахстанцы в возрасте до 35 лет. А в топ-5 регионов с самым большим количеством заявителей попали Алматы, Астана, Шымкент, а также Актюбинская и Алматинская области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2099999-skolko-chelovek-smogut-oformit-ipoteku-pod-7-9-v-kazahstane/

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