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Спрос на автокредиты снижается в Казахстане

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Купюры тенге лежат на автомобильном номере
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы стали реже брать автомобили в кредит. Банки считают, что падение спроса произошло из-за завершения большинства акций от автосалонов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Кредиты могут стать мощным финансовым инструментом, и многие казахстанцы активно им пользуются. Это подтверждается официальной статистикой – по данным Национального банка РК, по итогам 1 квартала спрос среди населения вырос почти на все виды кредитов.

Исключением стали только автокредиты, спрос на которые немного снизился среди жителей страны – на 2% за квартал, до 903 тыс. заявок. Как считают представители некоторых банков, падение связано с завершением большинства акционных продуктов, частично субсидируемых за счет партнеров-автосалонов.

Также на спрос мог повлиять тот факт, что некоторые банки пересмотрели стратегию кредитования в связи с вероятностью возникновения рисков снижения стоимости залогового обеспечения вследствие повышения предложения в данном сегменте.

Примечательно, что на фоне снижения количества заявок средний размер автокредитов увеличился – сразу на 5%, до 6,8 млн тенге.

Стоит отметить, что спрос мог также сдерживаться и действиями самих банков. Их готовность предоставить автокредит снизилась примерно на 2%, в результате коэффициент одобрения составил лишь 17%.

Напомним, ранее стало известно, что казахстанцам хотят разрешить оформлять автокредиты, даже если у них уже есть большие долги, а их платежеспособность может пострадать.

Передача ключей от авто
Покупка автомобиля. Иллюстративное фото: Jinda Noipho/Getty Images

Как изменился спрос в других сферах кредитования

По ипотечным займам спрос в целом сохранился на уровне предыдущего квартала – число заявок увеличилось лишь на 1%, до 216 тыс. А вот средний размер кредитов остался таким же – 17 млн тенге. Ранее мы рассказывали о том, что в Казахстане каждое третье жилье приобретается через ипотеку.

При этом отдельные банки отмечают влияние на спрос смягчения условий кредитования по рыночным продуктам, при этом некоторые из них в 1 квартале 2024 года продвигали специальные акционные продукты, в том числе и для своих сотрудников.

Похожая ситуация наблюдается и в сфере потребительских кредитов. По залоговым займам спрос увеличился на 6%, до 38 тыс. заявок. Средняя сумма выросла на 3%, до 11,5 млн тенге.

По беззалоговым спрос вырос сразу 10% за квартал – до 21,1 млн заявок. А вот средняя сумма, наоборот, снизилась на 3%, до 893,9 тыс. тенге.

По ипотечным займам у банков настроение не изменилось – коэффициент одобрения заявок остался на прежнем уровне – 37%, по залоговым потребительским кредитам доля одобрений выросла на 3% (до 39%), а по беззалоговым, наоборот, снизилась на 2%, до 27%.

Таким образом, можно отметить, что снижение в некоторых сферах произошло не только из-за поведения самих заемщиков, но и за счет некоторого ужесточения требований к риск-профилю клиентов, которые банки должны соблюдать.

Ранее мы также рассказывали о том, почему в микрофинансовых организациях (МФО) слишком высокие проценты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2104086-spros-na-avtokredity-snizhaetsya-v-kazahstane/

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