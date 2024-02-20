Сколько нужно будет платить по новой ипотеке под 9% в Казахстане

Весной стартует новая ипотечная программа "Отау", которую также называют "9-20-25". Ее главная особенность в том, что у заемщика должен быть депозит. Какие еще есть условия, узнали журналисты NUR.KZ.

Несмотря на то, что программа "7-20-25" до сих пор действует, в Казахстане готовят к запуску новую ипотеку, которую назвали "Отау". Ее старт планируется на 1 марта 2024 года.

Ее первое отличие – процентная ставка, которая составит 9%. Годовую эффективную ставку вознаграждения (ГЭСВ) установили на уровне 9,2%. Но при этом у "Отау" есть свои особенности.

Какие условия у ипотеки под 9%

Кредитоваться по этой программе смогут только вкладчики "Отбасы банка" с депозитами от 1 млн тенге – при этом самому вкладу должно быть не меньше 18 месяцев. То есть, если открыть вклад сейчас, то заявку можно будет подать только через полтора года.

Кроме того, здесь действует такое же ограничение, как у льготных программ – у участников и членов их семей не должно быть собственного жилья в течение последних пяти лет. При этом для покупки жилья в Астане и Алматы нужна постоянная прописка в этих городах.

Остальные условия стандартны: первоначальный взнос составляет от 20%, максимальный срок займа – 19 лет, а сумма кредита в зависимости от региона варьируется от 18 млн до 30 млн тенге.

При этом в Алматы, Астане, Шымкенте и областных центрах приобрести можно только первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК, а вот в остальных регионах ограничений нет.

Деньги и мешочек со знаком тенге. Иллюстративное фото: Max Zolotuhin/Getty Images

Сколько нужно платить по новой ипотеке

Специалисты портала "Крыша" между тем выяснили, как будет работать новая программа. Они привели расчеты по разным суммам ипотеки: 10 млн, 18 млн и 30 млн тенге.

Так, например, при оформлении займа в 10 млн тенге первоначальный взнос составит 2 млн тенге. При займе в 18 млн тенге придется заплатить сразу 3,6 млн тенге, а при 30 млн – 6 млн тенге.

Сначала вкладчику придется оформить предварительный заем на 8 лет по ставке 9%. То есть вознаграждение будет начисляться на всю сумму кредита, даже на ту, что уже хранится на депозите.

После 8-летнего срока и накопления 50% от стоимости жилья произойдет переход к жилищному займу, и ставка снизится до 4%. Следующие 11 лет заемщик будет платить по ней.

То есть при займе в 10 млн тенге первые 8 лет платеж будет составлять 101 тыс. тенге, а после он снизится до 35 тыс. тенге. У займа на 18 млн тенге первая сумма составит 182 тыс. тенге, а вторая – 72 тыс. тенге. Платежи по кредиту на 30 млн тенге составят сначала 303 тыс., а затем – 126 тыс. тенге.

В итоге в первом варианте переплата достигнет 6,6 млн тенге, во втором – 12,5 млн тенге, а в третьем – 21,8 млн тенге.

Предварительные расчеты по ипотеке "Отау". Инфографика: krisha.kz

Сколько нужно зарабатывать для оформления ипотеки

Размер дохода, при котором можно будет оформить ипотеку под 9%, при этом не уточняется, но при проверке платежеспособности будут учитывать пенсионные отчисления за последние 6 месяцев. А если доход будет недостаточным, то можно привлечь двух созаемщиков.

При этом, если учитывать текущий закон, то долговая нагрузка заемщика не должна превышать 50% от его дохода. Поэтому можно предположить, что при ежемесячном платеже в 300 тыс. тенге доход семьи должен быть минимум 600 тыс. тенге.

Оформить ипотеку "Отау" смогут граждане, которые копят деньги в "Отбасы банке" по тарифным программам "Баспана", "Оркен", "Кемел", "Болашак" и некоторым другим. Исключением стали только "Табысты", "Арнау" и "Сберегательный" из-за их ограничений.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, как казахстанцы могут с помощью своих пенсионных накоплений совершать ежемесячные платежи по ипотеке. Такая схема на данный момент работает в том числе и в "Отбасы банке", где запускается программа "Отау".