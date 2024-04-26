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Большинству заявителей не одобрили ипотеку под 7-9% в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С 25 апреля в Казахстане начала работу жилищная программа "Наурыз". В первый день более 3 тыс. граждан подали заявки на участие, однако большинству пришел отказ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Жилищная программа "Наурыз" позволяет приобрести собственное жилье под 7-9%. Под низкий процент заем выдают только гражданам из социально уязвимых категорий. Жители Алматы и Астаны могут получить кредит на сумму в 36 млн тенге, а для остальных регионов лимит составляет 30 млн тенге.

Сам старт ипотеки произошел 25 апреля – прием заявок было принято начать раньше из-за большого количества праздников в начале мая. За первый день, как сообщили в "Отбасы банке", поступило 3 347 заявок, причем большинство из них подали казахстанцы в возрасте от 24 до 35 лет.

Тем не менее, большинству граждан в итоге пришел отказ – успешно были приняты только 1 124 заявки, при этом половина из них поступила от представителей социально уязвимых слоев населения, которые стоят в очереди на жилье.

Как объяснили в банке, отказ получили те граждане, у которых уже есть жилье или же нет необходимой минимальной суммы в размере 1 млн тенге на вкладе.

Стоит отметить, что казахстанцам не стоит спешить с подачей заявления. Если они сейчас не проходят по каким-либо условиям, например, не хватает денег на депозите. Есть время подкопить – прием заявок будет идти до 30 июня включительно, но дата подачи не играет никакой роли.

То есть казахстанцы, подавшие заявки в первый и последний дни, имеют одинаковые шансы пройти отбор. Ранее мы подробно рассказали о том, как правильно подать заявку на участие в программе "Наурыз".

Деньги на фоне строящегося дома.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Сам отбор будет проходить на основе баллов, которые получат участники. Они начисляются за следующие выполненные условия:

  • размер вознаграждения по вкладу – 1 балл за каждые 1 000 тенге;
  • наличие зарегистрированного брака – 5 баллов;
  • наличие детей – 10 баллов (независимо от их количества);
  • наличие статуса социально уязвимых слоев населения – 10 баллов;
  • возраст до 35 лет включительно – 5 баллов.

При этом, если во время ранжирования списка окажется, что у двух заявителей будет одинаковое количество баллов, то предпочтение отдадут тому, у кого будет больше сумма вклада и дольше срок накопления.

Также в банке отметили, что во время проверки граждан будут обращать внимание не только на их доходы, но и на расходы, поэтому участникам лучше закрыть свои кредиты, если они есть.

После отбора у прошедших участников будет два месяца на оформление кредитной заявки, а после ее одобрения – еще 6 месяцев на поиск подходящего жилья.

Напомним, в рамках программы "Наурыз" можно приобрести:

  • первичное жилье, в том числе по договору долевого участия с гарантией КЖК и инструмента страхования;
  • вторичное жилье, но только в моногородах и сельских населенных пунктах .

Также в рамках одного кредита можно будет взять деньги на ремонт приобретаемого первичного жилья. Их сумма не должна быть более 20% от общего размера кредита на покупку жилья в рамках максимальной суммы займа.

Ранее мы рассказывали о том, что можно сделать, если на депозите не хватает денег для соответствия условиям ипотеки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2091830-bolshinstvu-zayaviteley-ne-odobrili-ipoteku-pod-7-9-v-kazahstane/

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