На триллион тенге выдали ипотек под 7% в Казахстане

Общая сумма ипотечных займов по льготной программе "7-20-25" превысила 1 трлн тенге в Казахстане. Сколько всего заемщиков оформили ипотеки под 7%, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует несколько различных ипотечных программ. Некоторые из них, например, "Наурыз" и "Отау", были запущены только весной 2024 года. Однако, несмотря на это, в стране по-прежнему работает старая льготная жилищная программа "7-20-25".

Как сообщает Национальный банк РК, по состоянию на 2 мая всего было выдано 73 811 ипотечных займов на общую сумму свыше 1 трлн тенге. Напомним, изначально именно столько было выделено на реализацию программы.

Больше всего денег было освоено в Астане – 26 759 займов на 423,3 млрд тенге. Следом идет Алматы – 15 017 займов на 234,6 млрд тенге. В Шымкенте было выдано 5 455 займов на 68,1 млрд тенге, а оставшаяся сумма была распределена между остальными регионами Казахстана.

Реализация программы "7-20-25". Источник: Национальный банк РК

Программа "7-20-25" работает на следующих условиях:

у заемщика не должно быть собственного жилья;

приобрести можно только первичное жилье;

процентная ставка – 7%;

первоначальный взнос – 20%;

срок займа – до 25 лет;

к участию допускаются только граждане Казахстана.

Напомним, решение продлить действие программы было принято в конце 2022 года еще до того, как был "исчерпан" изначальный лимит в 1 трлн тенге. На реализацию начали выделять дополнительно по 100 млрд тенге в год.