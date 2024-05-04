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На триллион тенге выдали ипотек под 7% в Казахстане

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Человек держит деньги на фоне стройки.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Общая сумма ипотечных займов по льготной программе "7-20-25" превысила 1 трлн тенге в Казахстане. Сколько всего заемщиков оформили ипотеки под 7%, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане действует несколько различных ипотечных программ. Некоторые из них, например, "Наурыз" и "Отау", были запущены только весной 2024 года. Однако, несмотря на это, в стране по-прежнему работает старая льготная жилищная программа "7-20-25".

Как сообщает Национальный банк РК, по состоянию на 2 мая всего было выдано 73 811 ипотечных займов на общую сумму свыше 1 трлн тенге. Напомним, изначально именно столько было выделено на реализацию программы.

Больше всего денег было освоено в Астане – 26 759 займов на 423,3 млрд тенге. Следом идет Алматы – 15 017 займов на 234,6 млрд тенге. В Шымкенте было выдано 5 455 займов на 68,1 млрд тенге, а оставшаяся сумма была распределена между остальными регионами Казахстана.

Реализация программы "7-20-25"
Реализация программы "7-20-25". Источник: Национальный банк РК

Программа "7-20-25" работает на следующих условиях:

  • у заемщика не должно быть собственного жилья;
  • приобрести можно только первичное жилье;
  • процентная ставка – 7%;
  • первоначальный взнос – 20%;
  • срок займа – до 25 лет;
  • к участию допускаются только граждане Казахстана.

Напомним, решение продлить действие программы было принято в конце 2022 года еще до того, как был "исчерпан" изначальный лимит в 1 трлн тенге. На реализацию начали выделять дополнительно по 100 млрд тенге в год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2095790-na-trillion-tenge-vydali-ipotek-pod-7-v-kazahstane/

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