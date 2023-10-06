Какая ипотека доступна для казахстанской молодежи в 2023 году

Молодым специалистам доступны три способа для приобретения собственного жилья на облегченных условиях. Однако каждый из них имеет свои ограничения. Об этом NUR.KZ передает со ссылкой на Krisha.kz.

Как отмечается в источнике, на сегодня у молодежи есть три способа обрести квартиру по государственным направлениям:

аренда без выкупа для работающей молодежи;

региональные льготные ипотеки;

льготная ипотека для молодых семей по собственной программе "Отбасы банка".

При этом они имеют свои особенности.

Аренда без выкупа для работающей молодежи

Данная программа позволяет получить арендное жилье работающим казахстанцам, не достигшим 35 лет (раньше было 29 лет). Она действует только в мегаполисах (Астана, Алматы, Шымкент).

При этом к кандидатам имеются следующие требования:

не иметь собственного жилья, в том числе членам семьи;

наличие постоянной регистрации в мегаполисах не менее трех лет, а членам семьи достаточно просто иметь постоянную регистрацию, к сроку требования нет;

доход на одного члена семьи от 40 МРП (то есть минимум 138 тыс. тенге на человека в 2023 году).

Ключи от квартиры. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Каждый кандидат получает оценочные баллы в рамках конкурса.

При этом больше баллов вручается за наличие семьи, детей (влияет на площадь жилья), профессию из востребованных специальностей, опыт предпринимательства, стаж в бюджетных организациях, денежных накоплений на сберегательных счетах, депозитах и так далее.

"Ежемесячная арендная плата за квартиру составляет 5 000–15 000 тенге. Максимальный срок аренды — 3 года. Затем арендатор должен освободить выделенную квартиру. За это время рекомендуется накопить первоначальный взнос для покупки собственной квартиры.

Программа будет работать до 2025 года. Даты приема заявок нужно отслеживать в СМИ", – отмечается в источнике.

Региональные льготные ипотеки для молодежи

Региональная ипотека имеет больший охват: Астана, Алматы, Шымкент, области Жетысу, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Костанайская, Жамбылская, Абай, Улытау и Бурлинский район в ЗКО.

Также готовится ее запуск в Атырау.

"Участвовать могут учителя, врачи, журналисты, работники культуры, спорта, социальной сферы, сотрудники коммунальных предприятий, департамента полиции, ДЧС и другие", – сообщают в Krisha.kz.

Деньги. Иллюстративное фото: Max Zolotukhin/Getty Images

От кандидатов требуется:

не иметь жилья;

работать на государственной службе или быть бюджетником;

возраст до 35 лет включительно.

Условия ипотеки могут незначительно отличаться в регионах, но имеют следующие общие черты:

ставка ипотеки — 5%;

первоначальный взнос — 10% от стоимости жилья;

максимальный срок — до 25 лет;

максимальная сумма — 18 млн тенге.

Прием заявок в каждом регионе проходит в разное время, поэтому также нужно следить за новостями.

Льготная ипотека для молодых семей

"Это собственная программа "Отбасы банка" "Жас Отбасы". В отличие от предыдущих направлений, здесь кредит могут оформить молодые семьи независимо от возраста супругов", – отмечается в источнике.

План квартиры. Иллюстративное фото: alvarez/Getty Images

Так, к казахстанцам-участникам выдвигаются следующие требования:

депозит в "Отбасы банке" – необходимо копить на нем деньги как минимум в течение года;

длительность брака – на момент открытия депозита браку не должно быть более пяти лет (согласно свидетельству о заключении брака);

сумма накоплений – на момент подачи заявки кандидаты должны накопить или внести на депозит 50% от стоимости жилья.

В то же время в рамках ипотеки имеются следующие условия

ставка – 6% годовых (ГЭСВ от 6,3%), но через два года ставка снижается до 5% (ГЭСВ от 5,2%);

срок кредитования – от 6 до 9 лет;

сумма займа – до 100 млн тенге.

Для покупки доступны квартиры или частные дома как на первичном (долевое строительство), так и на вторичном рынках. Можно также взять этот кредит на ремонт, покупку участка и постройку жилья.

Именно эти три программы направлены на поддержку молодых семей и специалистов в вопросах приобретения собственного жилья.