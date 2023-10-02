Около 233 тыс. казахстанцев снимут с очереди на жилье

В акиматах начали "чистку" очередников на жилье. Планируется исключить из очереди около 233 тыс. граждан. Кто лишится своего места, журналисты NUR.KZ узнали на сайте телеканала "Хабар 24".

Многие казахстанцы из категории социально уязвимых слоев населения (СУСН) нуждаются в собственном жилье. По последним данным, в очередь на него встало около 647 тыс. граждан.

Однако в этой схеме есть определенные проблемы, и главная из них заключается в том, что очередь движется крайне медленно. Ежегодно государство предоставляет нуждающимся почти 25 тысяч квартир. Однако некоторые граждане ждут свое жилье уже более 10 лет.

Одной из причин таких задержек является тот факт, что многим казахстанцам, которые стоят в очереди, жилье по разным причинам уже не положено. У кого-то оно появилось, у кого-то оно было, но его продали, некоторые уже не являются гражданами Казахстана. Среди очередников даже были обнаружены умершие.

Сейчас же акиматы начали "чистку" очередей на жилье. По сообщению Министерства промышленности и строительства, уже были исключены из списков почти 10 тысяч претендентов и работа эта продолжается.

Как отмечают в ведомстве, всего потенциально не имеют соответствия и подлежат снятию порядка 233 тысяч человек. Таким образом, очередь тех людей, которые действительно нуждаются в жилье, после "чистки" должна двигаться быстрее.

Кроме того, в стране хотят сделать процесс распределения квартир из государственного фонда более прозрачным. Для этого депутаты мажилиса предложили создать Центр обеспечения жильем и полностью оцифровать этот процесс, чтобы каждый очередник мог через личный кабинет следить за движением очереди.

Напомним, что в Казахстане также начали ставить в очередь на жилье проактивно, то есть без прямого заявления от гражданина.