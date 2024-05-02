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Сколько придется платить по новой ипотеке под 7-9% в Казахстане

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макет дома на столе
Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

У новой ипотеки в Казахстане годовая ставка может составлять 7% или 9%. В зависимости от этого сильно отличается общая сумма переплаты. С расчетами платежей ознакомились журналисты NUR.KZ.

В конце апреля в Казахстане официально стартовала ипотека "Наурыз". Через нее можно оформить жилищный кредит под 9% годовых или же под 7%, если участник относится к социально уязвимой категории населения.

Стоит отметить, что в стране также действует ипотечная программа "Отау" с единой ставкой 9%. Ранее аналитики подсчитали примерную сумму, которую нужно будет платить заемщикам, купившим жилье в рамках нее.

Теперь же эксперты портала "Крыша" подготовили аналогичные расчеты для ипотеки "Наурыз" – отдельно для займов под 7% и под 9%.

В обоих случаях было решено взять за базу размер кредита в 25 млн тенге. В этом случае первоначальный взнос составит 5 млн тенге, то есть 20%.

Здесь важно учитывать, что у ипотеки "Наурыз", как у любой другой программы "Отбасы банка", действует двухэтапная схема кредитования:

  1. первоначальный взнос зачисляется на депозит. Заемщик получает кредит на всю стоимость квартиры, покупает жилье и начинает вносить платежи. Большая часть идет на погашение процентов банка, меньшая – на пополнение депозита;
  2. после накопления на депозите 50% от суммы займа вся она уйдет на погашение, а заемщик перейдет на обычный жилищный кредит, ставка по которому снизится до 3,5-5%.

Именно поэтому главные различия между займом под 7% и 9% будут наблюдаться в первом этапе, пока заемщик еще не успел накопить на депозите 50% суммы.

Как подсчитали аналитики, чтобы этого достичь, при покупке квартиры стоимостью 25 млн тенге в течение 8 лет придется ежемесячно платить:

  • по займу под 7% платежи составят 210,8 тыс. тенге, из которых 145,8 тыс. тенге идут на погашение процентов банка, а оставшиеся 65 тыс. тенге – на депозит;
  • по займу под 9% платежи выше – 252,5 тыс. тенге, из которых 187,5 тыс. тенге идут банку и 65 тыс. тенге отправляются на депозит.

Через 8 лет в обоих случаях на вкладах будет накоплено 13,8 млн тенге:

  • 5 млн тенге – первоначальный взнос;
  • 1,2 млн тенге – государственная премия;
  • 1,4 млн тенге – вознаграждение банка;
  • 6,2 млн тенге – пополнение депозита.

Вся эта сумма отправится на погашение кредита, а оставшиеся 11 лет заемщик продолжит платить под 3,5-5% годовых, ведь ставка будет распространяться только на основной долг.

В обоих случаях далее платеж составит 104 тыс. тенге. По итогу у займа под 7% общая переплата за все 19 лет составит 13,9 млн тенге, а у займа под 9% – 17,9 млн тенге.

Сколько платить по ипотеке «Наурыз»
Сколько платить по ипотеке «Наурыз». Инфографика: krisha.kz

Напомним, в рамках ипотеки "Наурыз" казахстанцы могут оформить жилищный кредит на следующих условиях:

  • первоначальный взнос – 20%;
  • ставка по кредиту – 7% или 9%;
  • срок кредита – 19 лет;
  • сумма займа – 36 млн тенге для Алматы или Астаны и 30 млн тенге – для остальных регионов;
  • в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах можно купить только первичное жилье, а в других населенных пунктах ограничений нет.

Важно помнить, что участвовать в программе могут только те казахстанцы, у которых последние 5 лет не было собственного жилья. Это требование касается и членов их семей.

При этом обязательно должен быть открыт депозит в "Отбасы банке" с минимальной суммой в 1 млн тенге, а также у заемщика должен быть официальный доход последние 6 месяцев.

Из-за таких условий многие казахстанцы, которые подали заявки на участие в программе, в итоге не прошли отбор и получили отказы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2094458-skolko-pridetsya-platit-po-novoy-ipoteke-pod-7-9-v-kazahstane/

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