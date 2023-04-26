Стало известно, инвесторы каких стран проявляют интерес к покупке Bereke Bank

Bereke Bank. Иллюстративное фото: facebook.com/baiterek

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о наличии потенциальных покупателей Bereke Bank, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, есть ли уже потенциальный покупатель у Bereke Bank.

"С точки зрения потенциальных инвесторов, насколько я знаю, был интерес со стороны катарских инвесторов, банка Грузии и Европейского банка реконструкции и развития, но сами переговоры и решения будет проводить "Байтерек", - сообщила в ответ Абылкасымова.

Она напомнила, что акционером банка является холдинг "Байтерек" и он проводит работу по поиску нового инвестора и нового владельца.

Напомним, в апреле прошлого года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило о санкциях в отношении российского "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Операции с банком и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

Однако затем была выпущена лицензия, согласно которой срок завершения операций с данными организациями продлевается до 12 июля 2022 года, а затем этот срок продлили до середины осени.

Позже в июне глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о возможной продаже "Сбербанка Казахстана".

А уже 23 августа стало известно, что национальный холдинг "Байтерек" выкупит казахстанскую "дочку" "Сбербанка" – сделка по купле-продаже была подписана в конце августа.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопрос о стоимости сделки о выкупе "Сбербанк Казахстан", заявил, что деньги из республиканского бюджета на покупку банка не выделялись.

Тем временем в нацхолдинге "Байтерек" заявили, что проведут ребрендинг банка и переименуют его в Bereke Bank (в переводе с казахского языка береке означает "изобилие, достаток" - прим. ред.).

И уже в марте текущего года сообщалось, что Минфин США исключил из санкционных списков казахстанский Bereke Bank, бывшую дочернюю компанию российского "Сбербанка".

В конце марта Абылкасымова сообщала, что после исключения Bereke Bank из SDN-листа холдинг "Байтерек" планировал начать поиски инвестора для продажи акций банка. По словам главы АРРФР интерес к банку проявлял Европейский банк реконструкции и развития.

Добавим также, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – ключевой институт правительства Казахстана, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики страны путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером холдинга "Байтерек" является правительство РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2018323-stalo-izvestno-investory-kakih-stran-proyavlyayut-interes-k-pokupke-bereke-bank/