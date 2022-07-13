Об условиях работы "Сбербанка Казахстан" в условиях санкций рассказал финрегулятор

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Казахстанский дочерний банк АО "Сбербанк" попал под санкции со стороны США вместе с материнской организацией. Но, благодаря специальной лицензии, он будет функционировать в штатном режиме еще как минимум три месяца, сообщает Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР).

Согласно данным АРРФР, Управление по контролю за иностранными активами – Office of Foreign Assets Control (OFAC) – Министерства финансов США 11 июля 2022 года выпустило лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок со "Сбербанком Казахстан" с 12 июля 2022 года до 11 октября 2022 года.

"Это означает, что в течение указанного периода "Сбербанк Казахстан" продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам данного банка будут доступны операции с платежами и переводами без каких-либо ограничений", – отмечается в сообщении агентства.

Напомним, что 6 апреля 2022 года OFAC объявило о санкциях в отношении "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals).

Операции с данным банком и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

Позже была выпущена лицензия, согласно которой срок завершения операций с данными организациями продлевается до 12 июля 2022 года. И теперь он был продлен до середины осени.

Финрегулятор также отмечает, что "Сбербанк Казахстан" исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

Российская "дочка" также является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что обеспечивает сохранность средств граждан в пределах лимитов, установленных законодательством Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1978272-ob-usloviyah-raboty-sberbanka-kazahstan-v-usloviyah-sanktsiy-rasskazal-finregulyator/