Во сколько обошлась бюджету Казахстана сделка по выкупу "дочки" Сбербанка

Логотип "Сбера". Фото: Kirill Kudryavtsev / AFP / Getty Images

Глава Минфина в кулуарах мажилиса прокомментировал вопрос о стоимости сделок по выкупу "Сбербанк Казахстан" и "Альфабанк", передает корреспондент NUR.KZ.

Ерулан Жамаубаев посоветовал обратиться в холдинг "Байтерек" за более детальной информацией.

"Есть правление холдинга "Байтерек", можете обратиться. Но в то же время заявляю, что со стороны республиканского бюджета ни копейки не было выделено на сделки", — заявил глава Минфина.

В целом, по его словам, невозможно сказать, во сколько обошлась сделка.

"В лоб сказать, во сколько обошелся (дочерний банк – прим. ред.), нельзя, потому что там есть определенные моменты с возвратом депозитов населению либо сохранением, размещением денег организаций в данном банке, чтобы банк существовал устойчиво. Есть такие моменты, которые связаны с поддержкой ликвидности. А так реально на выкуп банка со стороны бюджета не было потрачено ни копейки", — резюмировал Жамаубаев.

Напомним, в конце августа Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций "Сбера" в "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк").

Ранее глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объясняла, почему возникла необходимость продажи "Сбербанк Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1988918-vo-skolko-oboshlas-byudzhetu-kazahstana-sdelka-po-vykupu-dochki-sberbanka/