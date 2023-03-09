Минфин США исключил Bereke Bank из санкционных списков

Здание банка. Иллюстративное фото: ultramarine5/Getty Images

Министерство финансов США исключило из санкционных списков казахстанский Bereke Bank - бывшую дочернюю компанию российского "Сбербанка". Об этом сообщается на сайте Минфина США.

О том, что казахстанский банк будет исключен из санкционного списка США, СМИ писали и ранее. Так, в прошлом месяце американское издание The Wall Street Journal сообщало, что 8 марта Минфин США снимет санкции с бывшей "дочки" "Сбербанка".

"Минфин сообщил, что в сентябре прошлого года он получил ходатайство от исполнительного директора нацхолдинга "Байтерек" об исключении бывшей дочерней компании из санкционного списка.

Министерство решило, что бывшая дочерняя компания больше не соответствует критериям санкций, поскольку после закрытия сделки она не принадлежит и не контролируется "Сбербанком", – говорится в материале WSJ.

В Минфине изданию также сообщили, что получили от казахстанской стороны "надежные заверения", что Bereke Bank не будет намеренно участвовать в санкционированной деятельности и при необходимости предоставит конфиденциальную информацию руководству и комитетам Конгресса США.

В материале подчеркивается, что санкции Минфина США блокируют всю собственность "Сбербанка" и его дочерних компаний, находящихся под юрисдикцией США, и запрещают американским компаниям и частным лицам вести с ними дела.

Напомним, 6 апреля 2022 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило о санкциях в отношении российского "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Операции с банком и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

Тем не менее позже была выпущена лицензия, согласно которой срок завершения операций с данными организациями продлевается до 12 июля 2022 года, а затем этот срок продлили до середины осени.

23 августа прошлого года стало известно, что национальный холдинг "Байтерек" выкупит казахстанскую "дочку" "Сбербанка" – сделка по купле-продаже была подписана в конце августа. Новый владелец банка должен был направить запрос в Минфин США о снятии санкций, поскольку кредитная организация уже не контролируется российским банком.

В сентябре 2022-го министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопрос о стоимости сделки о выкупе "Сбербанк Казахстан", заявил, что деньги из республиканского бюджета на покупку банка не выделялись.

Позже в нацхолдинге "Байтерек" заявили, что проведут ребрендинг банка и переименуют его в Bereke Bank (в переводе с казахского языка береке означает "изобилие, достаток" - прим. ред.).

"Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово – все мы его друг другу желаем. И поэтому, мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", – объяснял тогда председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2012185-minfin-ssha-isklyuchil-bereke-bank-iz-sanktsionnyh-spiskov/