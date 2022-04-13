Как будет работать "Сбербанк" в Казахстане в условиях санкций, разъяснил финрегулятор

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Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка и "Сбербанк" сделали совместное заявление: до 12 июля 2022 года банк продолжит функционировать в штатном режиме, несмотря на санкции со стороны США, сообщается на официальном сайте АРРФР.

Как сообщили в агентстве, Управление по контролю за иностранными активами Office of Foreign Assets Control (OFAC) Министерства финансов США выпустило генеральную лицензию, согласно которой продлевается срок завершения сделок со "Сбербанком" еще на три месяца, с 13 апреля до 12 июля 2022 года.

"Это означает, что в течение указанного периода банк продолжит функционировать в штатном режиме. Клиентам банка будут доступны операции с платежами и переводами в тенге и рублях (налоги, пошлины, социальные отчисления) без каких-либо ограничений", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее OFAC объявило о санкциях в адрес российского "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN.

Операции с указанной финансовой организацией и другими его дочерними структурами должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

"В целом "Сбербанк Казахстана" демонстрирует финансовую устойчивость и исполняет свои обязательства перед клиентами своевременно, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств.

Банк обладает высококачественным ссудным портфелем на сумму порядка 1,6 трлн тенге, генерирующим достаточный объем ликвидности для покрытия обязательств. На сегодняшний день "Сбербанк Казахстан" обладает достаточным запасом капитала в размере более 400 млрд тенге", - пояснили в агентстве.

Заявляется, что финансовая устойчивость банка вместе с поддержкой от материнской организации позволит осуществлять бесперебойное обслуживание клиентских платежей и переводов.

Финрегулятор отмечает, что банк является участником системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан в пределах лимитов, установленных законодательством РК.

"Со своей стороны, Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и в случае необходимости примет соответствующие меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка", - заключили в агентстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1964808-kak-budet-rabotat-sberbank-v-kazahstane-v-usloviyah-sanktsiy-razyasnil-finregulyator/