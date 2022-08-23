"Байтерек" и Сбер подписали сделку по купле-продаже дочернего банка в Казахстане

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Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа Сбербанк подписали сделку купли-продажи всего пакета акций Сбера в Сбербанк Казахстан (ДБ АО "Сбербанк"), сообщается на официальном сайте холдинга.

В заявлении говорится, что Сбербанк принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка.

Подчеркивается, что Сбербанк Казахстан имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана.

"Принимая решение о приобретении Сбербанк Казахстан, холдинг "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

Клиентов предупредили, что банк продолжит выполнять все свои обязательства. Кроме того, все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

"Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Профессиональная команда сотрудников Сбербанк Казахстан, накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу", - говорится в сообщении на официальном сайте Сбербанка.

Отмечается, что стороны намерены в ближайшее время завершить сделку.

Ранее глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова объясняла, почему возникла необходимость продажи "Сбербанк Казахстан".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1984446-bayterek-i-sber-podpisali-sdelku-po-kuple-prodazhe-dochernego-banka-v-kazahstane/