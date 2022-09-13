Шарлапаев: "Сбербанк Казахстан" переименуют в "Береке банк"

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Председатель правления Национального управляющего холдинга "Байтерек" Канат Шарлапаев сообщил, что "Сбербанк Казахстан" в скором времени переименуют в "Береке банк".

Шарлапаев дал интервью казахстанскому журналисту Дмитрию Шишкину. Отрывок из еще не вышедшего в свет интервью появился в Telegram-канале Shishkin_like

В беседе с журналистом глава нацхолдинга сообщил, что приобретенный у российского "Сбера" дочерний банк в Казахстане проведет ребрендинг и станет носить имя "Береке", что в переводе с казахского языка означает "изобилие, достаток".

"Ребрендинг будет обязательно. Мы закрыли транзакцию по переходу права собственности 1 сентября.

Новый банк будет называться "Береке банк". Хорошее казахское слово – все мы его друг другу желаем. И поэтому, мне кажется, что это будет отражать те ценности и то стремление, с которым банк работал до этого и, будем надеяться, будет продолжать работать дальше", – сказал Шарлапаев.

Напомним, еще в апреле Минфин США объявил о санкциях в отношении "Сбербанка" и его дочерних организаций – их включили в список SDN (Specially Designated Nationals).

Позже стало известно, что нацхолдинг "Байтерек" выкупит казахстанскую "дочку" "Сбербанка" – сделка по купле-продаже была подписана в конце августа.

Комментируя сделку, глава АРРФР Абылкасымова подчеркивала, что "Сбербанк Казахстан" устойчив и платежеспособен.

"У него высокая достаточность капитала и он является платежеспособным. У него высокое качество ссудного портфеля и ликвидных активов. Я думаю, что основная причина продажи (дочернего - прим.ред.) банка в том, что 12 октября истекает генеральная лицензия, дающая возможность совершать операции со "Сбербанком", - заявляла глава агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1987444-sharlapaev-sberbank-kazahstan-pereimenuyut-v-bereke-bank/