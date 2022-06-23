Заявления о покупке дочки "Сбербанка" холдингом "Байтерек" прокомментировали в финрегуляторе

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Глава министерства финансов в кулуарах кабмина прокомментировал заявление о покупке дочки "Сбербанка" холдингом "Байтерек", передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее в "Сбербанке" сообщили, что "Байтерек" выкупил дочку "Сбербанка". Но в холдинге эту информацию не комментируют.

"Насколько я знаю, по этому поводу переговоры велись. Непосредственно с "Байтереком". Со стороны правительства мы не участвовали. И участвовали, насколько я знаю, Нацбанк и Агентство по финансовому регулированию. Можете у них спросить", - посоветовал Ерулан Жамаубаев.

Позже глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила, что сейчас обсуждается продажа "Сбербанк Казахстана".

"Это дочерняя организация ПАО "Сбербанк Россия". Данный банк был включен в список санкций, который фактически означает, что банк не сможет проводить операции в иностранной валюте, у него были закрыты корреспондентские счета, а также была ограничена возможность привлечения нового финансирования. В этой связи "Сбербанк Россия" принял решение о продаже своей дочерней компании и ведет переговоры с холдингом "Байтерек" по поводу продажи. Детали сделки, я думаю, стороны данного соглашения уже к ближе дате завершения сделки сами озвучат",- резюмировала она.

По ее словам, агентство следит за соблюдением всех норм законодательства при совершении сделки.

"Этот банк сейчас функционирует, обладает банковской лицензией, ликвидными активами, очень высококачественным ссудным портфелем. В настоящее время его активы сократились, но банк остается устойчивым и платежеспособным банком.

Если сделка состоится, право собственности, то есть 100 процентов акций, будет передано соответствующему покупателю, это не потребует получения новой банковской лицензии. Это не означает, что появится новый банк, просто поменяется акционер", - сказала Мадина Абылкасымова.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975356-my-ne-uchastvovali-zhamaubaev-o-pokupke-dochki-sberbanka-holdingom-bayterek/