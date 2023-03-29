Холдинг "Байтерек" займется поиском инвестора для продажи Bereke bank

Bereke Bank. Иллюстративное фото: facebook.com/baiterek

Глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова в кулуарах парламента прокомментировала вопрос о продаже Bereke bank, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова напомнила журналистам, что еще 8 марта Bereke bank вывели из SDN-листа (черный список организаций, с которыми гражданам США и постоянным жителям страны запрещено вести бизнес).

"Сейчас у банка хорошие показатели, достаточность капитала уже 10%. Теперь холдинг "Байтерек", который является акционером банка, начнет работу по поиску инвесторов для продажи акций Bereke bank", – заявила она.

По ее словам, на сегодня информации о потенциальных покупателях нет.

"Пока нет, пока нам не давали информацию "Байтерек". Это связано с тем, что они только начали эту работу", – резюмировала Мадина Абылкасымова.

Позже она заявила другую информацию, сообщив, что "потенциальные покупатели есть". По ее словам, проявлял интерес Европейский банк реконструкции и развития.

"Но в силу своей специфики они не могут приобрести долю более 25%. По другим потенциальным инвесторам "Байтерек" приступит к поиску, думаю, будет очень много заинтересованных. Проявляли интерес, насколько нам известно, инвесторы из ОАЭ, Катара, были банки из Грузии к приобретению акций банка. Но сам процесс будет проводиться самим холдингом "Байтерек", – добавила Мадина Абылкасымова.

Напомним, в апреле прошлого года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США объявило о санкциях в отношении российского "Сбербанка" и его дочерних организаций, предусматривающих их включение в список SDN (Specially Designated Nationals). Операции с банком и его "дочками" должны были быть завершены до 13 апреля 2022 года.

Однако затем была выпущена лицензия, согласно которой срок завершения операций с данными организациями продлевается до 12 июля 2022 года, а затем этот срок продлили до середины осени.

Позже в июне глава Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова сообщила о возможной продаже "Сбербанка Казахстана".

А уже 23 августа стало известно, что национальный холдинг "Байтерек" выкупит казахстанскую "дочку" "Сбербанка" – сделка по купле-продаже была подписана в конце августа.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопрос о стоимости сделки о выкупе "Сбербанк Казахстан", заявил, что деньги из республиканского бюджета на покупку банка не выделялись.

Тем временем в нацхолдинге "Байтерек" заявили, что проведут ребрендинг банка и переименуют его в Bereke Bank (в переводе с казахского языка береке означает "изобилие, достаток" - прим. ред.).

И уже в марте текущего года сообщалось, что Минфин США исключил из санкционных списков казахстанский Bereke Bank, бывшую дочернюю компанию российского "Сбербанка".

Добавим, что АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" – ключевой институт правительства Казахстана, соответствующий передовым стандартам корпоративного управления и обеспечивающий реализацию задач по устойчивому развитию экономики страны путем ее диверсификации, поддержки инноваций, развития экспорта, увеличения производительности труда.

Единственным акционером холдинга "Байтерек" является правительство РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2014546-holding-bayterek-zaymetsya-poiskom-investora-dlya-prodazhi-bereke-bank/