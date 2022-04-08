Как будут работать в Казахстане "дочки" российских банков, попавших под санкции

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В Агентстве Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка рассказали, как в Казахстане будут работать дочерние филиалы российских банков Сбербанка и Альфа-Банка, которые попали под санкции США. Информация опубликована на официальном сайте агентства.

6 апреля 2022 года США расширили санкции в отношении двух российских банков – Сбербанка и Альфа-Банка.

Решением Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) эти банки и их дочерних организаций, в том числе распложенные в Казахстане, включены в список SDN (Specially Designated Nationals), в результате которой вся собственность и интересы в собственности, находящиеся во владении или под контролем лиц США, включая финансовые учреждения США, или в пределах юрисдикции США, блокируются, и о них необходимо сообщать OFAC.

Кроме того, все имущество и доли в имуществе любого лица, которое прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, на 50 или более процентов принадлежит одному или нескольким заблокированным лицам, также блокируются. Соответственно, лицам США, в том числе финансовым учреждениям США, запрещено совершать операции с этими организациями, если они не освобождены или не уполномочены OFAC.

OFAC установил срок завершения сделок с Альфа-Банком до 6 мая 2022 года, со Сбербанком - до 13 апреля 2022 года.

Клиентам этих двух банков будут недоступны операции с платежами и переводами в долларах США. При этом клиенты могут осуществлять внутрибанковские операции в национальной валюте без каких-либо ограничений.

В частности, в отношении Альфа-Банка введенные санкции вызвали ряд временных ограничений. Банком приостановлены переводы в долларах США и евро для физических и юридических лиц.

Кроме того, приостановлены работы карт Visa и MasterCard за пределами собственной сети банкоматов и POS-терминалов для физических и юридических лиц.

Альфа-Банк временно ввел лимиты на снятие наличных и переводы для физических и юридических лиц, приостановил выдачу кредитов. Приостановлен прием платежей в POS-терминалах для юридических лиц картами других банков, кроме Альфа-Банка.

При этом клиенты могут снять наличные в банкоматах, перевести деньги в тенге в мобильном приложении по номеру телефона в банки участники СМП (системы мгновенных платежей) и реквизитам счета в другие банки в пределах суточного лимита. Оплата коммунальных услуг, мобильной связи и других платежей за услуги проходят в штатном режиме в рамках суточного лимита.

"В целом, дочерние российские банки свои обязательства перед клиентами исполняют своевременно и в полном объеме, включая обслуживание вкладов, кредитов, а также прием и выдачу денежных средств. Данные банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, что гарантирует сохранность средств граждан.

Санкции и ограничения, введенные в отношении дочерних российских банков, не связаны и не влияют на деятельность казахстанских банков", - подчеркнули в агентстве.

Банковский сектор Казахстана располагает существенным запасом капитала и ликвидности - 16 трлн тенге, или 42,3% от активов, что позволяет банкам абсорбировать текущие внешнеэкономические шоки. С начала текущего года совокупные активы банков выросли на 148 млрд тенге, или на 0,4%, до показателя 37,8 трлн тенге. Собственный капитал вырос на 96 млрд тенге, или 2,1%, и составил 4,6 трлн тенге.

Нормативы капитала и ликвидности БВУ в несколько раз превышают минимальные значения, установленные законодательством, что позволяет банкам работать в штатном режиме и обеспечивать бесперебойное предоставление услуг для населения и корпоративных клиентов.

"Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка осуществляет ежедневный мониторинг за ситуацией в банковском секторе и, в случае необходимости, примет необходимые меры для ослабления влияния внешних экономических рисков на стабильность финансового рынка", - заключили в агентстве.

Ранее сообщалось, что Япония заморозила активы российских Сбербанка и Альфа-банка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1964254-kak-budut-rabotat-v-kazahstane-dochki-rossiyskih-bankov-popavshih-pod-sanktsii/