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Смертельное ДТП с автобусом в Алматы: задержана водитель Kia

Опубликовано:

Место аварии
Место ДТП. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По факту ДТП со смертельным исходом в Алматы, которое произошло сегодня, возбуждено уголовное дело, подозреваемую поместили в изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"По факту дорожно-транспортного происшествия со смертельным исходом, имевшего место сегодня на пересечении улиц Макатаева и Масанчи, возбуждено уголовное дело.

Водитель, спровоцировавшая ДТП, задержана и водворена в изолятор временного содержания.

В части определения скорости общественного транспорта назначена экспертиза.

Другие обстоятельства аварии устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, сегодня автомобиль марки "Kia", пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир.

На место прибыли полицейские, а также скорая медпомощь. Очевидцы рассказали корреспонденту NUR.KZ о произошедшем.

Позже стало известно, что число пострадавших в смертельном ДТП увеличилось до 25.

В социальных сетях опубликовали видео столкновения пассажирского автобуса с автомобилем, а также в Сети появилось видео из салона автобуса.

Также напомним о другом резонансном ДТП с автобусом в Алматы: 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых — супруги, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

В конце апреля этого года мужчину, ударившего водителя, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124636-smertelnoe-dtp-s-avtobusom-v-almaty-voditelya-zaderzhali/

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