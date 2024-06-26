Увеличилось число пострадавших в смертельном ДТП с автобусом в Алматы
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По данным медиков, число пострадавших в ДТП с автобусом, который врезался в магазин в Алматы, увеличилось до 25 – среди них несколько подростков, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу УОЗ города.
"В результате дорожно-транспортного происшествия с участием маршрутного автобуса №18 пострадало 25 человек. К сожалению, один пострадавший скончался до приезда бригады службы скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
По информации ведомства, двоим на месте была оказана медицинская помощь. Их отправили на амбулаторное лечение. Еще 22 человека были доставлены в стационары города в состоянии средней степени тяжести.
"Среди пострадавших также трое подростков в возрасте 14, 15 и 16 лет. Их состояние также средней степени тяжести: один ребенок получил ушибы колена и живота, у другого – закрытый перелом костей носа, у третьего – закрытый перелом большеберцовой кости справа", – рассказали в управлении общественного здравоохранения.
Сейчас с пациентами проводят необходимые лечебные мероприятия и обследования. После их завершения станет ясно, кому необходимо оставаться в больнице под наблюдением медиков, а кого направят на амбулаторное лечение домой.
"Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь в полном объеме", – подчеркнули в ведомстве.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124456-uvelichilos-chislo-postradavshih-v-smertelnom-dtp-s-avtobusom-v-almaty/