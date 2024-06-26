"Люди кричали, плакали": очевидцы рассказали о ДТП с автобусом в Алматы (фото, видео)
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Сегодня произошло ДТП на улице Макатаева, где автобус въехал в магазин. Скончался один человек, еще по меньшей мере 16 пострадали. Корреспондент NUR.KZ побывал на месте происшествия.
Сейчас на месте работают полицейские, также так находятся медики. Боковые и лобовое стекла автобуса разбиты, он стоит, упершись передней частью в магазин.
"Люди говорят, что белая машина выскочила, а внутри (автобуса) которым помогали людям, они кричали, орали, плакали и говорили, что водитель очень быстро ехал, со скоростью. Одна женщина сказала, что белая машина выскочила. Она сама в шоке. Автобус, видимо, свернул", - говорят очевидцы.
Напомним, сегодня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Как сообщили в полиции города, в ДТП пострадали 16 человек. Один пассажир скончался.
Авария случилась в 14:20 в Алмалинском районе. По предварительным данным полиции, водитель автомашины марки Kia, пересекая улицу Макатаева в южном направлении, допустила столкновение с автобусом 18-го маршрута.
Автобус, в свою очередь, впоследствии допустил наезд на препятствие. Полиция завела уголовное дело и назначила экспертизы.
Ранее в Сети появились кадры с места происшествия.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124387-lyudi-krichali-plakali-ochevidcy-rasskazali-o-dtp-s-avtobusom-v-almaty-foto/