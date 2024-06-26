Смертельное ДТП в Алматы: момент столкновения автобуса с авто опубликовали в Сети
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В социальных сетях появилось видео столкновения пассажирского автобуса с автомобилем в Алматы сегодня днем, в результате которого погиб один человек, передает NUR.KZ.
В Instagram-профиле krisp_almaty появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса с пассажирами и автомобиля на перекрестке в Алматы.
Напомним, автомобиль марки Kia, пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир, еще 16 пострадали. ДТП произошло сегодня в 14:20.
Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.
На место прибыли полицейские, а также скорая медпомощь. Очевидцы рассказали корреспонденту NUR.KZ о произошедшем.
Также напомним о другом резонансном ДТП с автобусом в Алматы: 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.
В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.
В конце апреля этого года мужчину, ударившего водителя, приговорили к 8 годам лишения свободы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124429-smertelnoe-dtp-v-almaty-moment-stolknoveniya-avtobusa-s-avto-opublikovali-v-seti/