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Смертельное ДТП в Алматы: момент столкновения автобуса с авто опубликовали в Сети

Опубликовано:

Момент столкновения
Момент столкновения. Скриншот: instagram.com/krisp_almaty

В социальных сетях появилось видео столкновения пассажирского автобуса с автомобилем в Алматы сегодня днем, в результате которого погиб один человек, передает NUR.KZ.

В Instagram-профиле krisp_almaty появилось видео, на котором запечатлен момент столкновения автобуса с пассажирами и автомобиля на перекрестке в Алматы.

Напомним, автомобиль марки Kia, пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир, еще 16 пострадали. ДТП произошло сегодня в 14:20.

Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

На место прибыли полицейские, а также скорая медпомощь. Очевидцы рассказали корреспонденту NUR.KZ о произошедшем.

Также напомним о другом резонансном ДТП с автобусом в Алматы: 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых - супруги, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

В конце апреля этого года мужчину, ударившего водителя, приговорили к 8 годам лишения свободы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2124429-smertelnoe-dtp-v-almaty-moment-stolknoveniya-avtobusa-s-avto-opublikovali-v-seti/

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