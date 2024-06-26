Смертельное ДТП в Алматы: в Сети появилось видео из салона автобуса

Видеозапись из салона автобуса, который попал в смертельное ДТП сегодня в Алматы, опубликовано в Сети, передает NUR.KZ. В результате ДТП есть погибший.

В Сети опубликовано видео из салона автобуса, который сегодня попал в ДТП. Видео размещено в Telegram-канале Almaty News. На кадрах — движение транспортного средства по улицам Алматы вплоть до столкновения с автомашиной KIA на перекрестке.

Ранее в социальных сетях появилось видео столкновения пассажирского автобуса с автомобилем в Алматы сегодня днем.

Напомним, автомобиль марки Kia, пересекая улицу Макатаева, допустил столкновение с автобусом 18-го маршрута, который впоследствии врезался в магазин. В результате погиб один пассажир, еще 16 пострадали. ДТП произошло сегодня в 14:20.

Возбуждено уголовное дело, назначены соответствующие экспертизы.

На место прибыли полицейские, а также скорая медпомощь. Очевидцы рассказали корреспонденту NUR.KZ о произошедшем.

Позже стало известно, что число пострадавших в смертельном ДТП увеличилось до 25.

Также напомним о другом резонансном ДТП с автобусом в Алматы: 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В ДТП погибли три человека, двое из которых — супруги, воспитывавшие четверых детей. При этом, как оказалось, родственникам жертв не сообщили о трагедии.

В конце апреля этого года мужчину, ударившего водителя, приговорили к 8 годам лишения свободы.