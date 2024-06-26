Автобус въехал в магазин в Алматы (видео, фото)

Сегодня в Алматы городской автобус въехал в стену магазина. Кадры с места происшествия, снятые очевидцами, появились в Сети, передает NUR.KZ.

Кадры с места ДТП появились в Telegram-канале "За нами уже выехали". Сообщается, что ролик журналистам прислал подписчик.

"Пишут, что в Алматы автобус врезался в магазин на Макатаева-Сейфуллина, есть пострадавшие", – говорится в тексте публикации.

Судя по кадрам, на месте аварии находится сразу несколько машин скорой помощи.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службах ДП и УОЗ Алматы пообещали предоставить информацию о происшествии позже.

Также напомним, в конце прошлого года в Алматы произошло резонансное ДТП с автобусом – 22 декабря 2023 года на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу.

Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

Тогда погибли три человека, еще четверо попали в больницу.

Добавим, статья 345 Уголовного кодекса РК предусматривает наказание за нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью или смерь человека.

При этом меры наказания распределяются так:

если пострадавший получил вред здоровью средней тяжести , деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет.

, деяние наказывается штрафом в размере до 160 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 2 лет. если пострадавший получил тяжкий вред здоровью – наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

– наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. если погиб один человек – наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

– наказывается лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. если погибли двое и более человек – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 7 лет.