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Подросток на мопеде в Астане едва не угодил под маршрутный автобус (видео)

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ДТП с участием мопеда в Астане
ДТП с участием мопеда в Астане. Кадр из видео: instagram/astana_brothers

В Сети распространяется видео, на котором мопедист, перестраиваясь в потоке, едва не угодил под автобус. Инцидент прокомментировали в пресс-службе полиции города, передает NUR.KZ.

Видео опубликовано в Instagram-паблике astana_brothers. На кадрах мопедист, перестраиваясь в потоке движущихся машин, решив обогнать впереди едущую машину, едва не угодил под автобус, следовавший по соседней полосе.

Корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе Департамента полиции Астаны сообщили, что инцидент с мопедистом произошел сегодня.

"16-летний водитель, управляя мопедом, следуя по проспекту Абылай хана на пересечении с улицей Жансугурова, не справившись с рулевым управлением, допустил наезд на автомашину марки "ZEEKR", которая стоял в потоке транспортных средств. В результате ДТП пострадавших нет", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас по данному факту проводится проверка.

В мае стало известно, что водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане. Соответствующие поправки внесут в КоАП. Отмечается, что для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев.

При этом водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.

Ужесточение правил для водителей мопедов и самокатов в Казахстане

Напомним, еще в прошлом году в МВД сообщали о ряде изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, предлагалось запретить мопедистам ездить по велодорожкам и тротуарам.

Также в октябре 2023 года вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев высказывался о просьбе алмацинцев запретить в городе мопеды – горожане жаловались на них из-за шума.

При этом в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане.

Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запретили перевозить грузы и пассажиров. Также водители электросамокатов теперь должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказывали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил. Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Однако в конце июня проект закона одобрили депутаты сената, а через несколько дней его подписал президент Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2106687-podrostok-na-mopede-v-astane-edva-ne-ugodil-pod-marshrutnyy-avtobus-video/

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