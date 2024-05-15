Водители мопедов станут полноправными участниками дорожного движения в Казахстане

Водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения в Казахстане. Соответствующие поправки внесут в КоАП, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу мажилиса.

Водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения. Соответствующие поправки внесут в Кодекс об административных правонарушениях, сообщается в Telegram-канале мажилиса.

Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств.

Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории А1. Водителям категорий А, B, C она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев.

При этом водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.

Если раньше за нарушение ПДД их наказывали штрафом в размере 2 МРП (более 7 тыс. тенге) в соответствии со статьей 615 КоАП как иных участников дорожного движения, то после принятия норм водители мопедов будут нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств.

Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора им будет грозить штраф в размере 10 МРП (почти 37 тыс. тенге), как это предусмотрено в статье 599 КоАП.

Сейчас управление мопедом в пьяном виде влечет ответственность по статье 440 КоАП, согласно которой появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения наказывается штрафом в размере 5 МРП (18 тыс. тенге). После принятия норм водители мопедов будут нести ответственность по статье 608 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Отметим, что поправки были приняты во втором чтении, теперь документ направили в сенат для рассмотрения.

Ужесточение правил для водителей мопедов и самокатов в Казахстане

Напомним, еще в прошлом году в МВД сообщали о ряде изменений, которые планируется внести в казахстанские ПДД. В частности, предлагалось запретить мопедистам ездить по велодорожкам и тротуарам.

Также в октябре 2023 года вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев высказывался о просьбе алмацинцев запретить в городе мопеды – горожане жаловались на них из-за шума.

При этом в прошлом году был принят законопроект, ужесточающий правила езды на самокатах в Казахстане.

Так, прежде всего, электросамокаты были признаны транспортным средством.

"К электросамокатам относятся транспортные средства со скоростью движения до 25 километров в час. Электросамокаты могут двигаться без ограничений по велодорожкам и обочинам. Разрешается движение по тротуарам со скоростью пешеходного потока не более 6 километров в час", – говорила депутат Екатерина Смышляева.

По ее словам, допускается движение электросамоката по крайней правой полосе проезжей части, включая автобусную полосу в один ряд. Однако для этого водителю должно исполниться 18 лет, он должен быть в застегнутом шлеме и светоотражающей одежде и иметь права любой категории.

Кроме того, на электросамокате запретили перевозить грузы и пассажиров. Также водители электросамокатов теперь должны спешиваться на пешеходных переходах и перекрестках.

Позже в МВД рассказывали о штрафах, которые предусмотрены за нарушение перечисленных выше правил.

Тогда с предложенными изменения не согласились некоторые из самокатчиков. Также мнение по этому поводу высказали эксперты.

Однако в конце июня проект закона одобрили депутаты сената, а через несколько дней его подписал президент Казахстана.