Женщину с ребенком сбил автобус на пешеходном переходе в Алматы

Сегодня утром водитель автобуса в Алматы совершил наезд на пешеходов - женщину с ребенком. Пострадавшая доставлена в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о том, что сегодня утром в Медеуском районе автобус совершил наезд на пешеходов.

"Водитель автобуса, следуя по проспекту Раиымбека в восточном направлении, произведя поворот направо на Кунаева, допустил наезд на женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Женщина доставлена в ближайшую больницу города. Ребенок не пострадал", - сообщили в полиции.

Сейчас полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце января сообщалось о том, что в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Погиб один человек.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сообщалось, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Однако некоторое время из-за землетрясения не будет работать алматинский метрополитен.

Сейсмологи рассказывали также, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.