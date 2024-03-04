Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Женщину с ребенком сбил автобус на пешеходном переходе в Алматы

Опубликовано:

Человек идет по пешеходному переходу
Пешеходный переход. Иллюстративное фото: Grant Faint / Getty Images

Сегодня утром водитель автобуса в Алматы совершил наезд на пешеходов - женщину с ребенком. Пострадавшая доставлена в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили о том, что сегодня утром в Медеуском районе автобус совершил наезд на пешеходов.

"Водитель автобуса, следуя по проспекту Раиымбека в восточном направлении, произведя поворот направо на Кунаева, допустил наезд на женщину с ребенком, которые пересекали проезжую часть на разрешающий сигнал светофора.

Женщина доставлена в ближайшую больницу города. Ребенок не пострадал", - сообщили в полиции.

Сейчас полицией выясняются все обстоятельства произошедшего.

В конце января сообщалось о том, что в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Погиб один человек.

Сильное землетрясение в Алматы

Напомним, мощное землетрясение произошло сегодня в 11:22. Эпицентр располагался в 31 километре от Алматы на территории Казахстана. Позже в городе почувствовали повторный толчок.

По данным МЧС, всего в пункты сбора населения сегодня обратились 1329 человек. В акимате опубликовали новые номера горячих линий.

Многие горожане делились фото и видео с последствиями землетрясения, на которых видны разбитые стекла и упавшие вещи. Однако, по данным акимата, существенных повреждений зданий в Алматы нет.

Позже в ведомстве все же прокомментировали имеющиеся последствия.

Еще в полиции рассказали о ситуации на дорогах мегаполиса, а в акимате – о работе служб газа, света и воды. Представители сотовых операторов поделились информацией о работе мобильной связи после землетрясения в Алматы.

Сообщалось, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Однако некоторое время из-за землетрясения не будет работать алматинский метрополитен.

Сейсмологи рассказывали также, можно ли алматинцам сегодня ночью оставаться дома и было ли землетрясение в Алматы вертикальным.

Кроме того, сообщалось, что об обстановке в Алматы Касым-Жомарту Токаеву отчитался глава МЧС Чингис Аринов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2064454-zhenschinu-s-rebenkom-sbil-avtobus-na-peshehode-v-almaty/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.