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Как работает аэропорт после землетрясения в Алматы

Опубликовано:

Аэропорт Алматы
Аэропорт Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как работает аэропорт после землетрясения в Алматы, рассказали в пресс-службе воздушной гавани южного мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что произошло сильное землетрясение в Алматы.

При этом сработали системы оповещения.

Начальник ДЧС рассказал, как действовать при землетрясении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064321-kak-rabotaet-aeroport-posle-zemletryaseniya-v-almaty/

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