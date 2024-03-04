Как работает аэропорт после землетрясения в Алматы, рассказали в пресс-службе воздушной гавани южного мегаполиса, передает корреспондент NUR.KZ.

"Международный аэропорт Алматы сообщает, что после землетрясения все службы аэропорта работают в штатном режиме. Взлетно-посадочная полоса и перрон были осмотрены, никаких повреждений не обнаружено", - рассказали в аэропорту.

Ранее сообщалось, что произошло сильное землетрясение в Алматы.

При этом сработали системы оповещения.

Начальник ДЧС рассказал, как действовать при землетрясении.