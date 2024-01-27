Смертельное ДТП с участием автобуса произошло в Алматы (видео)

Сегодня в Алматы произошло смертельное ДТП с участием легкового авто и маршрутного автобуса. Погиб один человек. Аварию прокомментировали в городском департаменте полиции, передает NUR.KZ.

Видео с места происшествия появилось в Сети. Как рассказала официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек, ДТП произошло сегодня в 09.00 в Алатауском районе.

"Водитель автомашины Chevrolet, 2003 года рождения, следуя по улице Емцова в северном направлении, севернее проспекта Рыскулова, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом", - рассказала Салтанат Азирбек.

В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте происшествия. Четыре пассажира автобуса обратились за медицинской помощью. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР. Назначены соответствующие экспертизы.

Напомним, сегодня также сообщалось о двух других ДТП. Одно произошло на платной трассе близ Алматы, другое - в области Жетісу.

По первому случаю в ДП Алматинской области сообщили, что авария случилась на 26 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск. По предварительным данным, водитель JAC, не справившись с управлением, допустил столкновение со стоящей автомашиной, которая от удара совершила наезд на двух пешеходов. С места происшествия оба пострадавших были госпитализированы в больницу. Одного из них пришлось вытаскивать из-под машины.

Во втором случае на 568 км автодороги Алматы - Усть-Каменогорск в Алакольском районе Toyota Carina E столкнулась с Mercedes Benz. В результате ДТП оба водителя и пассажир Toyota от полученных травм скончались на месте.