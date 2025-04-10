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Землетрясения в Азии: в МЧС сделали заявление для жителей Казахстана

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Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде
Последствия землетрясения в Мьянме и Таиланде. Архивное фото: Anusak Laowilas/NurPhoto via Getty Images

В МЧС Казахстана прокомментировали информацию из Сети о том, что после разрушительных землетрясений в Юго-Восточной Азии, подобное может произойти и в нашей стране, передает NUR.KZ.

Как сообщается на официальном сайте МЧС, в последние дни в соцсетях распространяли информацию о якобы ожидающемся разрушительном землетрясении, "предсказанном" китайскими учеными".

В МЧС разъяснили, что на самом деле группа ученых Пекинского агентства по землетрясениям действительно высказала предположение о наличии цикла, согласно которому сильные землетрясения магнитудой свыше 8 происходят в некоторых регионах Китая каждые 30-40 лет. На основании этого выдвинута гипотеза, что подобный цикл начинается сейчас.

"Исследование касается исключительно территорий Китая - провинций Сычуань и Юньнань, расположенных в районе разлома Лунмэньшань, а также Восточных Гималаев. Эти регионы находятся в тысячах километров от Казахстана и относятся к совершенно другому сейсмическому поясу. Никакой связи с территорией нашей страны данное исследование не имеет", - сказано в сообщении.

Также в МЧС опровергли информацию о том, что китайские ученые прогнозируют землетрясение магнитудой более 8. Они отметили, что на самом деле исследование носит научно-гипотетический характер, и не является точным прогнозом.

Кроме того, в МЧС опровергли информацию о том, что "разрушительное землетрясение в Китае обязательно затронет Казахстан".

"Это также не соответствует действительности. Указанные в исследовании регионы слишком удалены от нашей территории, чтобы даже самое мощное землетрясение могло оказать влияние на Казахстан.

Призываем граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и критически относиться к публикациям, распространяемым в СМИ и особенно в социальных сетях", - заявили в МЧС.

Несколько дней назад сообщалось, что группа китайских сейсмологов предупредила о возможности мощных землетрясений в Китае и окружающих районах. По данным специалистов, их магнитуда может достигнуть 8.

Напомним, 28 марта, в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. По данным сейсмических служб, после первого мощного землетрясения в Юго-Восточной Азии было зафиксировано уже 37 афтершоков. Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3 тыс. человек.

В те же дни в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения. На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий. На фоне этого казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2234783-zemletryaseniya-v-azii-v-mchs-sdelali-zayavlenie-dlya-zhiteley-kazahstana/