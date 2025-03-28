Штаб по контролю за сейсмообстановкой развернули в Казахстане из-за землетрясения на юге страны

На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Под председательством вице-министра по ЧС РК Батырбека Абдышева проведено рабочее совещание и видеоконференцсвязь с территориальными подразделениями.

Информация о пострадавших не поступала

Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме

МЧС Казахстана продолжает мониторинг обстановки

"Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости", - рассказали в ведомстве.