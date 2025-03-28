Штаб по контролю за сейсмообстановкой развернули в Казахстане из-за землетрясения на юге страны
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На базе командного центра МЧС Казахстана развернут оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Под председательством вице-министра по ЧС РК Батырбека Абдышева проведено рабочее совещание и видеоконференцсвязь с территориальными подразделениями.
Информация о пострадавших не поступала
Объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме
МЧС Казахстана продолжает мониторинг обстановки
"Ситуация остается стабильной. Спасательные подразделения находятся в готовности к реагированию в случае необходимости", - рассказали в ведомстве.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231126-shtab-po-kontrolyu-za-seysmoobstanovkoy-razvernuli-v-kazahstane-iz-za-zemletryaseniya-na-yuge-strany/