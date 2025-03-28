Землетрясение произошло ночью в Алматы, Таразе и еще ряде сел
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В ночь на пятницу, 28 марта, в Алматы, Таразе и ряде сел и городов на юге Казахстана зафиксировали подземные толчки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Как сообщается в Telegram-канале ведомства, землетрясение было зарегистрировано в 03:42.
Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 километрах на юго-запад от Алматы.
Расчетная интенсивность (в баллах) составила:
- Алматы - 2.0 балла,
- село Мерке - 5.0 баллов,
- село Кулан - 4.0 балла,
- Шу - 2.0 балла,
- село Толе Би - 2.0 балла,
- село Сарыкемер - 2.0 балла,
- Тараз - 2.0 балла,
- село Кордай - 2.0 балла,
- село Аса- 2.0 балла,
- село Мойынкум- 2.0 балла.
Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, добавили в МЧС.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231120-zemletryasenie-proizoshlo-nochyu-v-almaty-taraze-i-eshche-ryade-sel/