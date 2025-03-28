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Землетрясение произошло ночью в Алматы, Таразе и еще ряде сел

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Алматы с высоты
Алматы. Иллюстративное фото: Деонисий Мить

В ночь на пятницу, 28 марта, в Алматы, Таразе и ряде сел и городов на юге Казахстана зафиксировали подземные толчки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, землетрясение было зарегистрировано в 03:42.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 километрах на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

  • Алматы - 2.0 балла,
  • село Мерке - 5.0 баллов,
  • село Кулан - 4.0 балла,
  • Шу - 2.0 балла,
  • село Толе Би - 2.0 балла,
  • село Сарыкемер - 2.0 балла,
  • Тараз - 2.0 балла,
  • село Кордай - 2.0 балла,
  • село Аса- 2.0 балла,
  • село Мойынкум- 2.0 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, добавили в МЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231120-zemletryasenie-proizoshlo-nochyu-v-almaty-taraze-i-eshche-ryade-sel/