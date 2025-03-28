Землетрясение произошло ночью в Алматы, Таразе и еще ряде сел

В ночь на пятницу, 28 марта, в Алматы, Таразе и ряде сел и городов на юге Казахстана зафиксировали подземные толчки, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

Как сообщается в Telegram-канале ведомства, землетрясение было зарегистрировано в 03:42.

Очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 километрах на юго-запад от Алматы.

Расчетная интенсивность (в баллах) составила:

Алматы - 2.0 балла,

село Мерке - 5.0 баллов,

село Кулан - 4.0 балла,

Шу - 2.0 балла,

село Толе Би - 2.0 балла,

село Сарыкемер - 2.0 балла,

Тараз - 2.0 балла,

село Кордай - 2.0 балла,

село Аса- 2.0 балла,

село Мойынкум- 2.0 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало, добавили в МЧС.