Уместное напоминание: казахстанцам рекомендовали собрать "тревожный чемодан"

Казахстанские спасатели обратились к гражданам и порекомендовали собрать так называемый тревожный чемоданчик. Что входит в этот набор, рассказали в МЧС, передает NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, "тревожный чемодан" - так называют базовый набор вещей для выживания в экстремальных ситуациях до прибытия спасателей или до безопасной эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации, будь то землетрясение, наводнение, пожар или другое ЧП.

"От чрезвычайных происшествий никто не застрахован. Тревога может быть подана в любое время и в любом месте. Позаботьтесь об этом заранее, чтобы "тревожный чемодан" всегда был наготове! Сюда входят предметы, которые вы можете использовать в экстренных случаях", - заявили в МЧС.

"Тревожный чемодан" состоит из следующих предметов:

документы;

деньги;

аптечка первой помощи;

запас питьевой воды и еды на несколько дней (консервы, высококалорийная еда);

средства гигиены;

теплая одежда;

плед;

мелкие, но крайне полезные бытовые принадлежности - радио, фонарик, батарейки, спички, инструменты, свисток.

"Это будет главным спасением, для сохранения вашей жизни, в чрезвычайных ситуациях! Поэтому на первый план выдвигается личная подготовленность каждого гражданина к действиям при чрезвычайных ситуациях и после", - отметили спасатели.

Напомним, сегодня ночью в Жамбылской области произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых был запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Позже стало известно, что трещины появились в ряде зданий.

Днем жители региона вновь почувствовали землетрясение - сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта 2025 года в 16:00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.

Сегодня в Жамбылскую область направлена правительственная рабочая группа для анализа ситуации, принятия мер и оценки ущерба.

Также стоит отметить, что Касым-Жомарт Токаев заслушал доклады акима Жамбылской области Ербола Карашукеева и министра по ЧС Чингиса Аринова о положении дел в регионе после землетрясения.