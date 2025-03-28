Количество зданий с трещинами после землетрясения выросло в Жамбылской области

В Жамбылской области увеличилось количество зданий, в которых после землетрясения обнаружили трещины. Часть из них осмотрел глава региона, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Жамбылской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, на данный момент выявлены трещины стен в зданиях Меркенской центральной районной больницы, детского сада "Балдаурен" Меркенского сельского округа и на кухне жилого дома в селе Талдыбулак.

Установлено наличие трещин на стенах дома в селе Абай района Т. Рыскулова, в шести домах в селе Жанатурмыс, а также в сельской школе и Доме культуры села Каменка Каракыстакского сельского округа.

Специальная комиссия по поручению акима Жамбылской области проведет работу по оценке ущерба. В ее состав войдут представители Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований МЧС РК.

Проведен визуальный осмотр объектов в районах. В Меркенском районе в объездах задействовано 55 человек и 33 единицы техники, в районе Т.Рыскулова - 65 человек и 40 единиц техники.

Сотрудниками областного филиала ТОО "КАЖсервис" ведется обследование автомобильных дорог республиканского значения в этих районах. Это 5 транспортных развязок, 2 железнодорожных путепровода и 3 моста. Обследовано 45 населенных пунктов.

По линии дежурной части организовано взаимодействие с МЧС Кыргызстана.

Водохранилища Чон-Какпа и Ортотокой работают в штатном режиме.

С жителями проведена разъяснительная работа, угрозы для здоровья и жизни населения нет. Оперативный штаб продолжает мониторинг обстановки.

Напомним, сегодня в 03:42 на юге Казахстана произошло землетрясение. Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором - 4 балла.

Жители села Мерке стали делиться в социальных сетях кадрами, на которых запечатлен момент землетрясения.

На базе командного центра МЧС Казахстана развернули оперативный штаб по контролю за сейсмической обстановкой.

В ведомстве отмечали, что информация о пострадавших не поступала, а объекты жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме.

Утром стало известно, что трещины появились в ряде зданий: на стене Дома культуры села Каракыстак района Т.Рыскулова, в Меркенской районной больнице и школе в селе Ойтал.