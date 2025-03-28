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Землетрясение в 5 баллов на юге Казахстана попало на видео

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Землетрясение в Мерке
Землетрясение в Мерке. Кадр из видео: instagram.com/merki.life

Жители села Мерке Жамбылской области делятся в социальных сетях кадрами, на которых запечатлено землетрясение, случившееся сегодня ночью, передает NUR.KZ.

Сегодня в 03:42 на юге Казахстана произошло землетрясение.

Сильнее всего его почувствовали жители сел Мерке и Кулан, в первом интенсивность составила 5 баллов, во втором- 4 балла.

Instagram-страница merki.life публикует ролики от местных жителей, на которых запечатлен сам момент подземных толчков и их последствия.

Помимо Мерке и Кулана, подземные толчки ощущались в Таразе, Шу, селах Толе би, Сарыкемер, Кордай, Аса и Мойынкум.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2231144-zemletryasenie-v-5-ballov-na-yuge-kazahstana-popalo-na-video/