Трагедия на шахте в Ұлытау: стало известно, когда озвучат результаты расследования

В кабмине заслушан доклад заместителя премьер-министра о ходе работы Правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте в области Ұлытау, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале правительства РК, на заседании правительства 19 февраля заслушан доклад заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева о ходе работы Правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте рудника "Жомарт" в области Ұлытау и оказанию помощи семьям погибших.

По факту аварии на шахте, где погибли 7 человек, начато досудебное расследование. На месте аварии МЧС развернут территориальный оперативный штаб. На телефоны горячей линии поступили 23 звонка.

Премьер-министру доложено, что Правительственной комиссией начата работа по расследованию причин аварии, будут проведены соответствующие экспертизы.

По предварительным данным, на шахте произошел взрыв природного газа.

Руководителем и членами комиссии осмотрено место аварии, а также проведена встреча с семьями погибших.

Сейчас работа на шахте приостановлена. Созданы две специальные подкомиссии: одна должна выяснить причины возникновения аварии, вторая выявить какие были нарушения техники безопасности. Подкомиссии должны завершить свою работу в течение 10 дней.

В целом результаты расследования будут представлены по завершению работы комиссии.

Напомним, 17 февраля в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

18 февраля был опубликован список погибших шахтеров. Также в МЧС рассказали, что происходит на месте трагедии. Позже были опубликованы фото погибших.

Семьям шахтеров, погибших в результате ЧС на руднике в области Ұлытау, будут назначены пособия и социальные выплаты по потере кормильца, заявили в Минтруда.

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев поручил не возобновлять работы в шахте до завершения расследования причин происшествия.