Семьям погибших в области Ұлытау шахтеров назначат пособия и выплаты по потере кормильца

Семьям шахтеров, погибших в результате ЧС на руднике в области Ұлытау, будут назначены пособия и социальные выплаты по потере кормильца, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, по данным Министерства труда и социальной защиты населения, семьям шахтеров, погибших в результате ЧС на руднике ГК "Казахмыс" в области Ұлытау, будут назначены государственные пособия из бюджета и социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (далее - ГФСС) по потере кормильца.

Учитывая, что у каждого погибшего шахтера имелись дети на иждивении, их семьям будут назначены государственные социальные пособия по случаю потери кормильца. Размеры пособия зависят от количества иждивенцев погибшего кормильца и величины прожиточного минимума.

Данный вид пособия также будет назначен трем неработающим матерям, осуществляющим уход за ребенком в возрасте до 8 лет.

В связи с тем, что все погибшие шахтеры являлись участниками системы обязательного социального страхования, дополнительно к госпособию их семьям будут назначены социальные выплаты из ГФСС по потере кормильца.

Таким образом, при одном иждивенце размер пособия из бюджета составит 42 530 тенге и выплаты из ГФСС - 141 523 тенге, при пяти иждивенцах размер пособия составит 127 127 тенге и выплаты из ГФСС - 335 017 тенге.

Согласно действующему законодательству выплаты по случаю потери кормильца выплачиваются до достижения детьми 18 лет, а в случае их обучения в высших учебных заведениях в очном отделении - до 23 лет.

Также все семьи погибших шахтеров имеют право на единовременную выплату на погребение из АО "ЕНПФ" в размере 369 608 тенге (94 МРП).

Кроме того, компания-работодатель окажет всю необходимую помощь семьям погибших, предусмотренную коллективным договором:

Выплаты в размере 550 МРП на организацию похорон (2 162 600 тг);

Выплата 10-кратной годовой средней заработной платы семье погибшего. В среднем это от 84 до 124 млн тенге;

Ежемесячные выплаты по потере кормильца;

Оплата обучения детей;

Погашение кредитов и займов погибших работников.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Сегодня был опубликован список погибших шахтеров. Также в МЧС рассказали, что происходит на месте трагедии. Позже были опубликованы фото погибших.