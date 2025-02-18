Обрушение шахты в Ұлытау: что происходит на месте трагедии, рассказали в МЧС
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В МЧС рассказали последнюю информацию о трагедии на руднике в области Ұлытау - продолжается работа Оперативных штабов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На базе Командного центра МЧС, в области и непосредственно на месте происшествия продолжается работа Оперативных штабов.
В настоящий момент на руднике развернута командно-штабная машина МЧС, через которую осуществляется координация действий всех задействованных служб и передача оперативных данных в режиме реального времени в командный центр.
На месте работает группировка спасателей.
Всего задействованы силы и средства в количестве 85 человек, 17 единиц техники, два кинологических расчета ДЧС Ұлытау, Карагандинской области, ЦМК МЧС, ТОО "АСС Серіктес", "Корпорация Казахмыс", бригада экстренного реагирования и департамент полиции.
На горячую линию поступило 23 звонка информационно-справочного характера.
Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.
Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести погибших, а утром сообщили об обнаружении седьмого тела.
Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.
В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.
В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.
Также в пресс-службе корпорации предоставили список погибших сотрудников.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2221716-obrushenie-shahty-v-lytau-chto-proishodit-na-meste-tragedii-rasskazali-v-mchs/