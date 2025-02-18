Обрушение шахты в Ұлытау: что происходит на месте трагедии, рассказали в МЧС

В МЧС рассказали последнюю информацию о трагедии на руднике в области Ұлытау - продолжается работа Оперативных штабов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На базе Командного центра МЧС, в области и непосредственно на месте происшествия продолжается работа Оперативных штабов.

В настоящий момент на руднике развернута командно-штабная машина МЧС, через которую осуществляется координация действий всех задействованных служб и передача оперативных данных в режиме реального времени в командный центр.

На месте работает группировка спасателей.

Всего задействованы силы и средства в количестве 85 человек, 17 единиц техники, два кинологических расчета ДЧС Ұлытау, Карагандинской области, ЦМК МЧС, ТОО "АСС Серіктес", "Корпорация Казахмыс", бригада экстренного реагирования и департамент полиции.

На горячую линию поступило 23 звонка информационно-справочного характера.

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы. Как сообщали в корпорации "Казахмыс", под завалами остались семь человек, связи с ними не было.

Ночью спасателям удалось обнаружить тела шести погибших, а утром сообщили об обнаружении седьмого тела.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч.3 ст.277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

В "Казахмысе" отмечали, что причиной обрушения шахты мог стать взрыв природного газа. В компании добавили, что семьям окажут всестороннюю помощь - им выплатят 10-кратный средний годовой заработок работника и более 2 млн тенге на организацию похорон.

Также в пресс-службе корпорации предоставили список погибших сотрудников.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.