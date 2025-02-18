Трагедия в Ұлытау: Бозумбаев поручил не возобновлять работы в шахте до завершения расследования

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел совещание с руководством ТОО "Корпорация Казахмыс" после трагедии на шахте в Ұлытау, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт премьер-министра.

"Казахмыс" окажет всю необходимую финансовую помощь семьям погибших, а также выплатит им долги по кредитам.

"У нас принято закрывать займы и кредиты не только погибших, но и членов их семей. Вы должны отнестись внимательно к нуждам семей, покрыть расходы на обучение детей, в том числе несовершеннолетних", - сказал Канат Бозумбаев.

Семьям положены выплаты и из республиканского бюджета: государственные социальные пособия по потере кормильца, страховая выплата, возмещение расходов на погребение.

Вице-премьер поручил не затягивать с выплатами.

После соответствующих расследований в ТОО "Корпорация Казахмыс" будут пересмотрены контрактные обязательства.

"Пока расследование не покажет, опасно это или не опасно, даже не думайте возобновлять работы в шахте. Систему и подходы нужно менять кардинально, и мы со стороны государства будем ужесточать. Комитет по промышленной безопасности создан, законодательство мы меняем. В Парламенте сейчас рассматривается соответствующий законопроект, в рамках этого законопроекта будут даны дополнительные полномочия министерству по чрезвычайным ситуациям. Мы будем максимальное делать, чтобы такие несчастные случаи не допускать. Глава государства дал поручения тщательно провести расследование. Это экспертизы по линии правоохранительных органов, расследование комитета промышленной безопасности, по линии ваших трудовых инспекторов. Ваша задача определить, кто допустил это ЧП", - сказал Канат Бозумбаев, обращаясь к руководству компании.

Напомним, что по факту ЧП на руднике в области Ұлытау возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ".

Напомним, вчера, 17 февраля, в области Ұлытау на руднике Жомарт произошло обрушение горной массы, в результате погибли семь человек.

Премьер-министр Казахстана поручил создать правительственную комиссию.

В полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 277 УК РК "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". Ведутся следственные действия.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших.

Сегодня был опубликован список погибших шахтеров. Также в МЧС рассказали, что происходит на месте трагедии. Позже были опубликованы фото погибших.

Семьям шахтеров, погибших в результате ЧС на руднике в области Ұлытау, будут назначены пособия и социальные выплаты по потере кормильца, заявили в Минтруда.