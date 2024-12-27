Версия о том, что самолет из Азербайджана разбился из-за российской ПВО, обсуждается все шире. Кремль просит не строить "гипотезы"

Российские власти просят не обсуждать «гипотезы» и не торопиться с выводами о причинах крушения следовавшего в Грозный пассажирского самолета, упавшего в среду в Казахстане, под городом Актау, в результате чего погибли 38 человек. Этот комментарий прозвучал в момент, когда все шире обсуждалась версия, связывающая авиакатастрофу с работой российской ПВО.

«До выводов следствия выстраивать какие-либо гипотезы было бы неверно, — заявил журналистам в четверг пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. — Мы, конечно же, этого делать не будем, и никто не должен этого делать. Нужно дождаться окончания следствия».

Следствие ведут власти Казахстана. В четверг транспортный прокурор Мангистауской области Казахстана Абылайбек Ордабаев заявил, что их расследование пока не пришло к выводу о причастности российской ПВО к катастрофе, передает Reuters.

В Азербайджане четверг объявлен днем национального траура по жертвам авиакатастрофы: из находившихся на борту 67 человек выжили 29.

Президент страны Ильхам Алиев назвал крушение лайнера «огромной трагедией, обернувшейся для азербайджанского народа огромным горем».

Вскоре после крушения самолета Azerbaijan Airlines, летевшего в Грозный из Баку, ряд авиационных экспертов высказали предположение, что на подлете, в небе над Чеченской Республикой, самолет был поврежден системой ПВО.

Известно, что незадолго до падения самолет был перенаправлен из пункта назначения — через Каспийское море, в западный Казахстан.

В Азербайджане множество анонимных источников в разговорах со многими СМИ в стране и за рубежом утверждают, что причиной катастрофы стала российская ракета.

В частности, один из источников в Азербайджане, знакомый с расследованием катастрофы, сообщил корреспонденту Reuters, что предварительные результаты подтвердили: самолет был сбит российской системой ПВО «Панцирь-С», а его коммуникации на подлете к Грозному были парализованы системой радиоэлектронной борьбы.

«Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет», — цитирует его агентство.

Этот вывод о действиях российской ПВО корреспонденту Reuters подтвердили еще три анонимных азербайджанских источника.

В четверг проправительственный азербайджанский телеканал AnewZ также сообщил, что предварительное расследование показало: самолет был поврежден осколками ракеты класса «земля-воздух» из российской системы обороны «Панцирь-С».

Депутат азербайджанского парламента и член его комитета по международным делам Расим Мусабеков в интервью азербайджанскому агентству Turan высказался так: «Самолет был сбит на территории России, в небе над Грозным. И отрицать это невозможно».

Он сказал, что сейчас Россия в медиапространстве пытается замести следы, а вместо этого должна принести извинения и привлечь виновных к ответственности.

«Те, кто совершил это, должны быть привлечены к уголовной ответственности, необходимо выплатить компенсации за гибель людей и пострадавшим. Если не будет этого, то отношения конечно перетекут в другую плоскость», — цитирует Turan азербайджанского политика.

В американской администрации агентству AFP также заявили, что первые признаки указывают на то, что российская система ПВО поразила лайнер Azerbaijan Airlines.

Би-би-си попросила прокуроров в Казахстане прокомментировать эти сообщения, на что те лишь заявили, что расследуются все версии возможных причин катастрофы.

Израильская авиакомпания El Al в четверг объявила о приостановке своих рейсов из Тель-Авива в Москву на ближайшую неделю, ссылаясь на «события в воздушном пространстве России», сообщают многие израильские СМИ со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Азербайджан усиливает давление на Россию

Кенуль Халилова, редактор Азербайджанской службы Би-би-си:

В азербайджанских проправительственных СМИ нарастает давление на Россию, которую призывают признать «ошибки». Комментаторы на проправительственных телеканалах говорят, что Баку ожидает от Москвы признания, что она сбила самолет.

Сегодня вечером сразу несколько телеканалов, строго контролируемых правительством Азербайджана, показали интервью с экспертамии, которые открыто говорили о возможности версии о том, что Россия сбила самолет Azerbaijan Airlines, который разбился при попытке приземления в казахстанском Актау.

Азербайджанское руководство стремится не раздражать Владимира Путина, поэтому ему будет очень непросто возложить вину на Россию, пока Москва сама не признает, что она сбила самолет. Кажется, что комиссия по расследованию, состоящая из азербайджанских и казахстанских официальных лиц, уже нашла доказательства этого, но они ждут, когда российская сторона сама это скажет.

Москве придется ответить на такие вопросы, как: почему Россия не закрыла свое воздушное пространство, если в нем велись боевые действия, или почему они не позволили самолету приземлиться при первой возможности, а вместо этого перенаправили его в Актау.

Как рассказал российскому телевидению один из выживших пассажиров, по его мнению, в густом тумане над Грозным пилот пытался приземлиться дважды, а «на третий раз что-то взорвалось… часть обшивки самолета вылетела».

Лояльные Кремлю СМИ вскоре после катастрофы распространяли версию о столкновении со стаей птиц. Эксперты к этой версии относятся скептически.

Столкновения с птицами приводят к тому, что самолет планирует в сторону ближайшего аэродрома, сказал авиационный аналитик Ричард Абулафия агентству Reuters. «Можно потерять управление самолетом, но настолько сбиться с курса нельзя», — заметил он.

Джастин Крамп в компании по анализу рисков Sibylline в интервью Radio 4 Би-би-си указал на характер повреждений самолета внутри и снаружи. «Это выглядит очень похоже на детонацию ракеты ПВО позади и слева от самолета, если посмотреть на расположение повреждений от осколков», — сказал Крамп.

Самолет был перенаправлен в аэропорт Актау, расположенный примерно в 450 км к востоку. На опубликованных кадрах видно, как примерно в 3 км от взлетно-посадочной полосы самолет на огромной скорости снижается, сталкивается с землей, после чего вспыхивает.

На борту самолета находились в основном граждане Азербайджана, но также были пассажиры из России, Казахстана и Кыргызстана.

На видеозаписях видно, как из-под обломков самолета выползают выжившие, некоторые с видимыми травмами.

Пострадавшие были доставлены в больницу. В четверг азербайджанское информационное агентство Azertac сообщило, что состояние семерых достаточно хорошее, чтобы они смогли вылететь обратно в Баку.

В Azerbaijan Airlines заявили журналистам, что только в октябре самолет прошел полное техническое обслуживание и технических неисправностей не имел.