Еще в три российских города приостановила рейсы авиакомпания Azerbaijan Airlines

Авиакомпания Azerbaijan Airlines приостанавливает рейсы из Баку в три города России - Саратов, Нижний Новгород и Владикавказ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

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Ранее в Instagram-аккаунте Azerbaijan Airlines было опубликовано совместное с аэропортом столицы страны заявление, что с 28 декабря 2024 года будут приостановлены полеты из Баку в российские города Минеральные воды, Сочи, Волгоград, Уфу и Самару.

Список пополнился еще несколькими городами - Саратовом, Нижним Новгородом и Владикавказом.

Сегодня азербайджанские СМИ также сообщали, что самолет авиакомпании AZAL, летевший по маршруту Баку - Минеральные воды, был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после вылета. После этого в AZAL обещали предоставить более подробную информацию о рейсах в направлении России.

До этого и казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по маршруту Астана - Екатеринбург.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

К расследованию трагедии приступили полиция и правительственная комиссия. Вчера в Казахстан прибыла делегация из Азербайджана, которая также займется расследованием причин трагедии. Помимо этого, к расследованию подключились и представители производителя воздушного судна Embraer и Центра расследования и предотвращения авиационных происшествий Бразилии.

Между тем некоторые СМИ пишут, что самолет мог упасть из-за работы российского ПВО. В частности, издание Euronews писало, что причиной авиакатастрофы могла стать российская ракета над Грозным, выпущенная во время отражения атаки беспилотниками.

При этом, вице-премьер Канат Бозумбаев заявил, что подтвердить или опровергнуть ни одну из версий нельзя до окончания расследования.