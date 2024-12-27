Самолет Azerbaijan Airlines развернули в Баку после вылета в Россию

Азербайджанские СМИ сообщили, что самолет авиакомпании AZAL, летевший по маршруту Баку - Минеральные воды, был вынужден вернуться в аэропорт вскоре после вылета.

По данным Day.az, капитан авиалайнера J2-8717 авиакомпании Azerbaijan Airlines, выполнявшего рейс Баку - Минеральные Воды, принял решение вернуться в международный аэропорт имени Гейдара Алиева сразу после взлета.

Об этом также пишет Report. Сообщается, что командир воздушного судна принял решение развернуться сразу после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой. Самолет благополучно приземлился в 10:13 (11:13 по времени Астаны) по местному времени.

Оба издания получили информацию в самой авиакомпании AZAL о том, что в ближайшее время будет предоставлена более подробная информация о рейсах в направлении России.

Отметим, что сегодня казахстанская авиакомпания Qazaq Air заявила о приостановке полетов в Россию по маршруту Астана - Екатеринбург. Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что крушение самолета близ Актау вызвано российской системой противовоздушной обороны.

При этом, вице-премьер-Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что подтвердить или опровергнуть ни одну из версий нельзя до окончания расследования.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета. Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сегодня врачи областной многопрофильной больницы Мангистау рассказали о состоянии пострадавших в авиакатастрофе под Актау - в реанимации остаются шесть человек.