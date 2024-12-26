Какую помощь получат семьи погибших в авиакатастрофе под Актау

На брифинге по авиакатастрофе в Актау власти сообщили о том, какую помощь получат семьи погибших при крушении лайнера Azerbaijan Airlines, передает NUR.KZ.

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Вице-министр труда ответил на вопрос о выплатах семьям погибших.

"По линии Фонда ГФСС принято решение о соцвыплате по потере кормильца. По линии местной структуры мы будем взаимодействовать со спонсорами, работодателями. Конечно, будет оказана единовременная помощь. Размер в настоящее время определяется. Что касается гарантированных государственных выплат, то по линии республиканского бюджета будут осуществлены соответствующие выплаты по каждой семье. По потере кормильца будет оказана помощь в размере 138 тыс. тенге, по линии ГФСС 357 тыс. тенге", - заявил Акмади Сарбасов.

Также о выплатах высказался вице-премьер Канат Бозумбаев.

"То есть ежемесячно будет получать более 500 тыс. тенге каждой семье. Где-то может быть сумма выше, если это многодетная семья. Что касается гарантированной государственных выплат - ежемесячно. Единовременная помощь - 5 млн", - добавил он.

Напомним, 25 декабря близ Актау потерпел крушение самолет, летевший из Баку в Грозный. На борту самолета находилось 69 человек, из них 5 членов экипажа. Из них 42 гражданина Азербайджана, 15 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.

На данный момент известно, что погибли 38 человек, находившихся на борту самолета.

Все шесть казахстанцев, летевших на борту, числятся погибшими. Ночью МЧС обнародовало имена погибших казахстанцев, среди них есть ребенок.

Сообщалось, что к расследованию трагедии приступила полиция - дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Помимо этого, накануне в правительстве сообщили, что создана правительственная комиссия по расследованию причин авиакатастрофы.

В Азербайджане сегодня объявлен траур. В стране отменены массовые мероприятия, приспущены флаги, изменена сетка вещания телеканалов.

Также список погибших в авиакатастрофе сегодня опубликовал Минздрав Азербайджана.

По последним данным, опознаны 10 из 38 тел погибших - среди них: 3 гражданина Казахстана, 3 России и 4 Азербайджана.