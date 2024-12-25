"Защититься от птиц невозможно": авиаэксперт высказался о причинах крушения самолета в Актау

Авиационный эксперт Серик Мухтыбаев рассказал, что причиной авиаинцидента близ Актау мог стать человеческий фактор, ведь экипажи предупреждают о миграции птиц, передает корреспондент NUR.KZ.

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По словам нашего собеседника, помимо столкновения с птицами, среди причин крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" недалеко от Актау, могла иметь место и ошибка экипажа. Он подчеркнул, что окончательную версию мы узнаем лишь после расследования комиссии.

Дело в том, что пилотов, по его словам, предупреждают о миграции птиц. Правда, в прибрежном районе, где расположен Актау, их много, и летать они могут на самой разной высоте.

Кроме того, зона ответственности аэропорта по борьбе с птицами распространяется только непосредственно на район воздушной гавани, все летное пространство контролировать невозможно, уверяет он.

"Защититься от птиц невозможно, имейте ввиду. Вопрос только в последствиях столкновения", - подчеркнул эксперт.

Согласно сервису Flightradar, экипаж пытался вернуться в аэропорт вылета, кружил вокруг него, но не смог этого сделать, добавил спикер.

" По предварительной информации, в аэропорту Баку был туман. В Махачкале, видимо, тоже были какие-то проблемы. Я не думаю, что экипаж принял решение просто лететь в Актау просто так.

На видео видно, что они делают крутой поворот, и тут может быть два варианта: это или отказ двигателя, что они потеряли мощность, или они проскочили полосу из-за тумана и пытались резким доворотом выйти на нее", - добавил Мухтыбаев.

Он также отметил, что расследование авиаинцидента теперь, возможно, продлится около года, поскольку оно обязательно должно проводиться с привлечением международных экспертов.

Напомним, ранее сообщалось, что близ Актау разбился самолет. Предположительно, воздушное судно принадлежит "Азербайджанским авиалиниям" и следовало из Баку в Грозный.

Сообщалось, что на месте работают 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана. По прибытии обнаружено горение воздушного судна. Спасательные подразделения приступили к тушению пожара.

В кулуарах мажилиса министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что на место выехали 14 бригад скорой помощи. Позже азербайджанская авиакомпания, чей самолет разбился в Актау, сделала заявление. Сообщается о 25 выживших. Также, что по предварительным данным, на борту было 6 граждан Казахстана.

По поручению президента Казахстана, создана государственная комиссия, а президент Азербайджана Ильхам Алиев возвращается в Баку из России с неформального саммита СНГ в связи с крушением самолета близ города Актау.

В Росавиации назвали предварительную причину крушения самолета близ Актау. На месте крушения самолета, по последним данным, найдены тела четырех человек.